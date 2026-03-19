Χέγκσεθ: Αχάριστοι οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη - Θα έπρεπε να πουν «ευχαριστώ» στον Τραμπ

Δριμεία κριτική στην Ευρώπη άσκησε ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ για την άρνηση των ευρωπαϊκών κρατών να συνδράμουν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Ο πλανήτης, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη θα έπρεπε να πουν ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ: Ευχαριστώ», είπε ο Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν σήμερα «τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σειρά επιθέσεων» κατά του Ισραήλ.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους σε ολόκληρο το Ιράν και τις στρατιωτικές του υποδομές. Αυτό δεν είναι σταδιακό. Είναι συντριπτική δύναμη που εφαρμόζεται με ακρίβεια. Και πάλι, σήμερα θα είναι η μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων μέχρι στιγμής, όπως και χθες», δήλωσε ο Χέγκσεθ την 19η ημέρα της επιχείρησης.

«Κερδίζουμε αποφασιστικά και με τους δικούς μας όρους», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο αμερικανικό Πεντάγωνο ο Αμερικανός υπουργός, απαντώντας στις ανησυχίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να μετατραπεί σε «ατέρμονο πόλεμο». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια» και χαρακτήρισε την επιχείρηση «εστιασμένη με ακρίβεια λέιζερ».

Μάλιστα ανέφερε ότι «η τελευταία δουλειά που θα ήθελε κανείς στον κόσμο αυτή τη στιγμή» είναι οι θέσεις «ανώτερου αξιωματικού στους Φρουρούς της Επανάστασης ή στη Μπασίτζ», χαρακτηρίζοντάς τις ως «προσωρινές θέσεις εργασίας».

Οι πολεμικοί στόχοι παραμένουν η «καταστροφή πυραύλων, εκτοξευτών και της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, ώστε να μην μπορούν να ανασυγκροτηθούν. Η καταστροφή του ναυτικού τους και [η διασφάλιση] ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Χέγκσεθ.

