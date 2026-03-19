Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Συγχαρητήρια Μερτς σε Τραμπ

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη μετά την επέκταση των συγκρούσεων στις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή που εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και βουλιάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια.

Από τις Βρυξέλλες ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «απερίσκεπτη κλιμάκωση» της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Πολλές (…) χώρες του Κόλπου δέχθηκαν για πρώτη φορά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής, όπως επλήγη και το Ιράν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος και επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξουν «άμεσες» συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Μακρόν πρότεινε «μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, κυρίως των ενεργειακών», αφού συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Τάμιμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

«Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε και, προφανώς, απευθύναμε αυτό το μήνυμα και στους Ιρανούς», σημείωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν και οι συγκρούσεις να σταματήσουν τουλάχιστον για μερικές ημέρες, προκειμένου να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξανά μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις» με αφορμή τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, επέμεινε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος με τον Αντόνιο Κόστα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Μερτς: Χαιρέτισε την προθυμία του Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για το σήμα που έστειλε χθες ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να τερματιστούν.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε χθες το βράδυ ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι έτοιμος να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής, μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την αναφορά του Τραμπ στο Truth Social ότι το Ισραήλ «επιτέθηκε βίαια» στις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα στο Νότιο Παρς του Ιράν, χωρίς τη γνώση της Ουάσιγκτον, και ότι δεν θα γίνουν άλλες τέτοιες επιθέσεις από το Ισραήλ.

