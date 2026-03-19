Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Συγχαρητήρια Μερτς σε Τραμπ

Άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ζητά ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος απέδωσε εύσημα στον Τραμπ για το μήνυμα του ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να τελειώσουν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη μετά την επέκταση των συγκρούσεων στις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή που εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και βουλιάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια.

Από τις Βρυξέλλες ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «απερίσκεπτη κλιμάκωση» της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Πολλές (…) χώρες του Κόλπου δέχθηκαν για πρώτη φορά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής, όπως επλήγη και το Ιράν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος και επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξουν «άμεσες» συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Μακρόν πρότεινε «μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, κυρίως των ενεργειακών», αφού συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Τάμιμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

«Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε και, προφανώς, απευθύναμε αυτό το μήνυμα και στους Ιρανούς», σημείωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν και οι συγκρούσεις να σταματήσουν τουλάχιστον για μερικές ημέρες, προκειμένου να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξανά μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις» με αφορμή τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, επέμεινε ο Μακρόν.

Εμανουέλ Μακρόν Αντόνιο Κόστα

Ο Γάλλος πρόεδρος με τον Αντόνιο Κόστα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Μερτς: Χαιρέτισε την προθυμία του Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για το σήμα που έστειλε χθες ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να τερματιστούν.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε χθες το βράδυ ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι έτοιμος να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής, μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την αναφορά του Τραμπ στο Truth Social ότι το Ισραήλ «επιτέθηκε βίαια» στις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα στο Νότιο Παρς του Ιράν, χωρίς τη γνώση της Ουάσιγκτον, και ότι δεν θα γίνουν άλλες τέτοιες επιθέσεις από το Ισραήλ.

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άνδρας πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

14:02ΥΓΕΙΑ

Τρώτε αρκετές φυτικές ίνες; Πώς επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στους «επαγγελματίες μίζερους» για το 1566: «Το φτιάξαμε και δουλεύει»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυξήθηκαν σε 27 τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας 

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ' αγαπάω»: Η συγκινητική εξομολόγηση ενός γιου για τον πατέρα που έχασε ξαφνικά

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι ηγέτες της ΕΕ να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να μη δρουν ως υποτελείς του Τραμπ

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων η χώρα μας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Μερτς: Συγχαρητήρια στον Τραμπ που έστειλε μήνυμα για το τέλος των εχθροπραξιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβεβαίωσεις νέων Μητροπολιτών, ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Σφυροκοπούν θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij σε όλο το Ιράν

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ τα διυλιστήρια;»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ζευγάρι έκανε μικροκλοπές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα… με μωρό ενός έτους αγκαλιά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή – Θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα»

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27» - Διχάζει το σύστημα εμπορίας ρύπων

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Είμαι έτοιμος να καλέσω τον Ερντογάν σε άτυπη ευρωπαϊκή Σύνοδο στη Κύπρο τον Απρίλιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ