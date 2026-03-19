IDF: Σφυροκοπούν θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij σε όλο το Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν οτι συνεχίζουν τις στοχευμένες επιθέσεις κατά των μελών της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij στο δυτικό Ιράν. «Καθ' όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», η Πολεμική Αεροπορία διεξάγει μια συστηματική και συνεχή προσπάθεια να χτυπήσει τις δυνάμεις της μονάδας Basij και τις υποδομές της. Χθες Tετάρτη (18/3), η Πολεμική Αεροπορία εντόπισε και επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη της μονάδας Basij ενώ επιχειρούσε σε ένα φυλάκιο σε μια από τις βάσεις της μονάδας στο δυτικό Ιράν.

Οι IDF επιχειρούν δυναμικά εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας Basij, όταν προχθές (Τρίτη) στρατιώτες των Basij που επιχειρούσαν σε περισσότερες από 10 διαφορετικές θέσεις που αναπτύχθηκαν σε όλη την Τεχεράνη δέχτηκαν επίθεση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να χτυπούν τις δυνάμεις του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας Basij, όπου κι αν επιχειρούν»

הפגיעה בכוחות הבסיג׳ נמשכת גם במערב איראן:

לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל-האוויר מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה בכוחות יחידת הבסיג' ובתשתיותיו.



אתמול (ד'), חיל-האוויר זיהה ותקף חייל מיחידת הבסיג' בעת שפעל בעמדת שמירה באחד מבסיסי היחידה במערב איראן.



— Israeli Air Force (@IAFsite) March 19, 2026

O ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες τον διοικητή της μονάδας Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, στην Τεχεράνη, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν που βρίσκονται πίσω από την βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν τα σχολεία και τα δικά τους παιδιά για προπαγανδιστικούς σκοπούς, ​​φοβούμενες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσουν γεωγραφικά και να χτυπήσουν τις θέσεις τους.

Σε μια σημαντική εξέλιξη για την εκστρατεία του Ισραήλ κατά των δυνάμεων ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης Basij σε μια « επιδρομή ακριβείας» κοντά στην Τεχεράνη.

Η μονάδα Basij είναι μια παραστρατιωτική δύναμη εθελοντών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των δυνάμεων ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος και είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία και τον τραυματισμό εκατοντάδων διαδηλωτών της αντιπολίτευσης πριν από τον πόλεμο.