Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια

Το πιο ζεστό μέρος της Γης και ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη γέμισε πολύχρωμα λουλούδια. Στη Κοιλάδα του Θανάτου στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ άνθισαν άγρια λουλούδια εξαιτίας της μεγάλης βροχόπτωσης των τελευταίων τριών μηνών.

Η Κοιλάδα του Θανάτου, που εκτείνεται κυρίως στη νοτιοανατολική Καλιφόρνια, είναι ένα τεκτονικό βύθισμα που άρχισε να διαμορφώνεται πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, με την καθίζηση μίας τεράστιας τεκτονικής πλάκας και την επακόλουθη ανύψωση διπλανών τεκτονικών πλακών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οροσειρών και ένα εξαιρετικά ξηρό και χωρίς βλάστηση τοπίο.

Η κοιλάδα είναι μοναδική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, με τη λεκάνη Badwater να αποτελεί το χαμηλότερο υψόμετρο σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Είναι στα 86 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Το υπόστρωμα της κεντρικής κοιλάδας είναι θαμμένο κάτω από χιλιάδες πόδια ιζημάτων που έχουν διαβρωθεί από υψηλότερα υψόμετρα.

Με βουνά και από τις δύο πλευρές, σχεδόν όλες οι βροχοπτώσεις εμποδίζονται, καθιστώντας την Κοιλάδα του Θανάτου την πιο ξηρή και την πιο ζεστή περιοχή της Βόρειας Αμερικής.

Ζωή στην έρημο

Το Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας του Θανάτου προσελκύει σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Με μέση ετήσια βροχόπτωση κάτω των 5 εκατοστών, η Κοιλάδα του Θανάτου χαρακτηρίζεται ως έρημος. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες ερήμους της Βόρειας Αμερικής, δεν φιλοξενεί εντυπωσιακούς κάκτους.

Η ακραία ζέστη και η υψηλή περιεκτικότητα του χώματος σε άλατα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των περισσότερων παχύφυτων στην Κοιλάδα. Ωστόσο κάποια άγρια λουλούδια έχουν προσαρμοστεί με περίεργο τρόπο σε αυτό το σκληρό περιβάλλον. Τα συγκεκριμένα λουλούδια ανθίζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σχηματίζουν άφθονους σπόρους που μένουν στο έδαφος μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες για την ανάπτυξή τους.