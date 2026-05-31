Η Anthropic «εκθρόνισε» την OpenAI και είναι πλέον η πολυτιμότερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης

Η Anthropic, η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot με το όνομα Claude, ανακοίνωσε νέο κύκλο χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμηση στα 965 δισ. δολάρια μετά την επένδυση. Με αυτό το αποτέλεσμα, ξεπερνά την OpenAI, η οποία είχε αποτιμηθεί στα 852 δισ. δολάρια τον Μάρτιο και πλέον, καθίσταται η πολυτιμότερη νεοφυής επιχείρηση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει την ταχεία ανακατανομή ισχύος στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την άποψη ότι η Anthropic θεωρείτο μέχρι πρόσφατα πιο αδύναμος ανταγωνιστής σε σύγκριση με εταιρείες όπως η OpenAI, η αυξημένη υιοθέτηση των προϊόντων της από μεγάλες επιχειρήσεις έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της. Ιδιαίτερη συμβολή φαίνεται να έχουν «εργαλεία» προγραμματισμού όπως το Claude Code και το Cowork, που υποστηρίζουν τη δημιουργία και βελτιστοποίηση λογισμικού.

Στον συγκεκριμένο κύκλο χρηματοδότησης συμμετείχαν οι Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κρίσνα Ράο, ανέφερε ότι το Claude αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή πελατειακή βάση της Anthropic, ενώ, η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της χρησιμότητας, της ισχύος και της προσαρμοστικότητας των «εργαλείων» της.

Πέρα από την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η Anthropic προβάλλει και μία εντονότερη εστίαση στην ασφάλεια, καθώς έχει υποστηρίξει αυστηρότερη κρατική ρύθμιση του κλάδου, διαφοροποιούμενη από άλλους τεχνολογικούς παίκτες που προτιμούν πιο χαλαρό πλαίσιο κανόνων.

Αυτή η στάση έχει οδηγήσει την εταιρεία και σε πολιτικές και νομικές αντιπαραθέσεις. Η Anthropic βρίσκεται σε διαφωνία με το Πεντάγωνο, καθώς αρνήθηκε να άρει περιορισμούς που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη χρήση του Claude για μαζική εγχώρια παρακολούθηση ή αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Παράλληλα, καθυστέρησε την κυκλοφορία του μοντέλου Mythos λόγω ανησυχιών για την κυβερνοασφάλεια.