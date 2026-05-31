Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Να προστατευθούν οι Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας»

Η ανακοίνωση του κόμματος Φωνή Λογικής για τα επεισόδια στην Αλβανία

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Μια σειρά ερωτημάτων προς την αλβανική και την ελληνική κυβέρνηση θέτει η Φωνή Λογικής, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Zvërnec της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για περιουσιακά δικαιώματα και την κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος.

Το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου καταγγέλλει περιστατικά βίας σε βάρος Ελλήνων ομογενών, ζητά τη διερεύνηση των γεγονότων και την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, ενώ καλεί το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να παρέμβει και να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση:

Δεν μπορεί η Αλβανία να ζητά ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή να ανέχεται πρακτικές βίας, εκφοβισμού και αδιαφάνειας απέναντι στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις και να προστατεύσει τους Έλληνες ομογενείς από τις επιθέσεις και τις πρακτικές της κυβέρνησης Ράμα, που έχουν πλέον μετατραπεί σε πάγια τακτική απέναντι στους Βορειοηπειρώτες.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να ανέχεται επιθέσεις εναντίον Ελλήνων και να παραμένει θεατής απέναντι σε περιστατικά βίας και καταπάτησης δικαιωμάτων.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ζητά:

1.⁠ ⁠Άμεση διερεύνηση των επεισοδίων και απόδοση ευθυνών.

2.⁠ ⁠Πλήρη διαφάνεια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

3.⁠ ⁠Προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων ομογενών.

Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση να σιωπούν, όταν Έλληνες ομογενείς διώκονται σε κάθε ευκαιρία με πιέσεις, βία και καταπάτηση δικαιωμάτων.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ θα σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο.ομογενών της Αλβανίας

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στους Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας, μετά τα σοβαρά επεισόδια στο Zvërnec, όπου πολίτες που διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα και για την ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος συμφερόντων Κατάρ και Αλβανίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με βία, τραυματισμούς και αυταρχικές πρακτικές.

Το εξωφρενικό της υπόθεσης, είναι ότι ο τραυματισμός Έλληνα ομογενούς προήλθε από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που λειτούργησε ουσιαστικά σε ρόλο δυνάμεων καταστολής. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη δημοκρατία, τη νομιμότητα και την προστασία των Βορειοηπειρωτών.

Από πότε η αλβανική κυβέρνηση νομιμοποιεί ιδιώτες να χρησιμοποιούν βία κατά πολιτών; Σε κάθε πολιτισμένο κράτος, το δικαίωμα της νόμιμης βίας ανήκει αποκλειστικά στις αστυνομικές αρχές και όχι σε ιδιωτικούς μηχανισμούς που λειτουργούν ως τραμπούκοι για χάρη μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο τραυματισμός Έλληνα ομογενούς επειδή υπερασπίζεται τον τόπο και την περιουσία του αποτελεί ντροπή για μια χώρα που επιδιώκει ευρωπαϊκή πορεία.

Η αλβανική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα:

  • ⁠ ⁠Ποιος προστατεύει τους Έλληνες ομογενείς;
  • ⁠ ⁠Ποιος εγγυάται τα περιουσιακά τους δικαιώματα;
  • ⁠ ⁠Ποιος επιτρέπει να παραμερίζονται τοπικές κοινότητες και Βορειοηπειρώτες για χάρη μ

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

