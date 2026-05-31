Ποια είναι τα τουρκικά συνδικάτα του εγκλήματος και τι αποζητούν στη Θράκη

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Η Κομοτήνη στο επίκεντρο των «τουρκικών ταγμάτων θανάτου» - Οι συλλήψεις από το ελληνικό FBI
Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση διεθνούς λαθρεμπορίου οπλισμού που εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Ροδόπης φέρνει στο φως η συνεργασία των ελληνικών διωκτικών αρχών με τις αποκαλύψεις του τουρκικού τύπου (Odatv, soL Haber, Sabah, A Haber).

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ο.Ε. / το «ελληνικό FBI») προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στη Θράκη, κατασχένοντας ένα μεγάλο φορτίο παράνομων «όπλων-φαντασμάτων».

Όπως αναφέρει το rodopipress.gr, την ίδια στιγμή, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναλύοντας τα έγγραφα της δικογραφίας, κάνουν λόγο για την εξάρθρωση ενός «βρώμικου σχεδίου» (kirli tezgah) και αποκαλύπτουν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις δύο «νέας γενιάς» εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας που κρύβονται πίσω από το φορτίο: τους «Daltonlar» (Ντάλτονς) και τους «Bayğaralar» (Μπαϊγαράλαρ). Πρόκειται για συνδικάτα του εγκλήματος που τρέφονται από το εμπόριο ναρκωτικών, τους εκβιασμούς και τις δολοφονίες, απλώνοντας τα πλοκάμια τους από τις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης και της Αδάνης μέχρι τη Δυτική Ευρώπη.

Το χρονικό της επιχείρησης στη Ροδόπη και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της ΔΑΟΕ, μετά από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

  • Η έφοδος κοντά στην Κομοτηνή: Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν ύποπτο όχημα στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής. Σε έρευνα που έγινε στο πορτ-μπαγκάζ, εντοπίστηκε ένας μαύρος ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια τύπου Glock και 25 γεμιστήρες, προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον σακούλες για προστασία από την υγρασία.

  • Το προφίλ των όπλων: Τα κατασχεθέντα είναι «όπλα-φαντάσματα» (ghost guns), καθώς στερούνται εργοστασιακών στοιχείων, μάρκας ή σειριακών αριθμών, όντας εντελώς ανίχνευτα. Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο A Haber, τα όπλα αυτά προορίζονταν για τη διεξαγωγή αιματηρών επιθέσεων (kanlı eylemler) στην Ευρώπη. Οι αρχές εξετάζουν τη στενή συνάφεια αυτού του φορτίου με προηγούμενη κατάσχεση 147 παρόμοιων πιστολιών στην ίδια περιοχή, λόγω πανομοιότυπης συσκευασίας.

  • Το «πλοκάμι» στον Έβρο: Από την προανάκριση συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένας 43χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε το αυτοκίνητο και τον οπλισμό στον 29χρονο οδηγό (ο οποίος ομολόγησε ότι θα έπαιρνε αμοιβή 300 ευρώ για να μεταφέρει την τσάντα στην Κομοτηνή, υποδεικνύοντας ως εγκέφαλο έναν άνδρα με το όνομα «Μεχμέτ»). Ο 43χρονος προμηθευτής έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές από το 2012 για λαθροδιακίνηση μεταναστών.

Ποιες είναι οι συμμορίες «Daltonlar» και «Bayğaralar» που σοκάρουν την Τουρκία

Τα στοιχεία που παραθέτουν τα τουρκικά ΜΜΕ για τις οργανώσεις που αναφέρονται στα έγγραφα της ελληνικής αστυνομίας προκαλούν τρόμο, καθώς αναδεικνύουν μια «νέα γενιά» μαφίας που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και στρατολογεί ανήλικα παιδιά:

1. Daltonlar (Οι Ντάλτονς)

Με αρχηγό τον Μπερατκάν Γκιοκντεμίρ (γνωστό ως “Can Dalton”), για τον οποίο οι τουρκικές αρχές ζητούν ποινή φυλάκισης από 711 έως 1.281 έτη για δολοφονίες, εκβιασμούς και σύσταση οργάνωσης.

  • Η τακτική τους: Αντίθετα με την παραδοσιακή μαφία, οι «Ντάλτονς» χρησιμοποιούν μανιωδώς τα social media για επίδειξη ισχύος.

  • Τα «τάγματα» θανάτου: Χρησιμοποιούν ως εκτελεστές «μοτοσικλετιστικές ομάδες», στρατολογώντας νεαρά άτομα με την υπόσχεση του εύκολου πλουτισμού. Στο ενεργητικό τους περιλαμβάνονται παγκόσμιας εμβέλειας υποθέσεις, όπως η μαφιόζικη εκτέλεση του διεθνούς βαρόνου ναρκωτικών Γιόβαν Βούκοτιτς στην Κωνσταντινούπολη (Σεπτέμβριος 2022).

2. Bayğaralar (Οι Μπαϊγαράλαρ)

Η εγκληματική αυτή οργάνωση έχει ως έδρα την Αδάνη και διοικείται από τον Ραμαζάν Μπαϊγαρά.

  • Το ιστορικό: Η συμμορία δέχθηκε βαρύ πλήγμα στην Τουρκία, όταν μετά από έφοδο σε 403 διευθύνσεις συνελήφθησαν 106 μέλη της και κατασχέθηκαν όπλα Καλάσνικοφ (AK-47) και χειροβομβίδες.

  • Το «θρίλερ» στην Ελλάδα: Ο αρχηγός, Ραμαζάν Μπαϊγαρά, ο οποίος καταζητούνταν με κόκκινη ειδοποίηση της Interpol, είχε συλληφθεί στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί η έκδοσή του στην Τουρκία, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τον αποδέσμευσαν με περιοριστικούς όρους (κατ’ οίκον περιορισμό), γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στη γείτονα.

