Του ζήτησε διαζύγιο και γκρέμισε το σπίτι με εκσκαφέα: «Αν χωρίσουμε, θα το ισοπεδώσω»

Ασύλληπτες σκηνές στην Πενσιλβάνια – Ο μεθυσμένος σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Αυτό που άρχισε ως ένας έντονος συζυγικός καυγάς, κατέληξε σε σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή· ένας 48άχρονος άνδρας στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ανήμπορος να διαχειριστεί την ανακοίνωση του επικείμενου χωρισμού του, ανέβηκε σε εκσκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του, ενώ μέσα βρίσκονταν ακόμη η γυναίκα του και οι δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Έρικ Πιερβζά χρησιμοποίησε εκσκαφέα για να γκρεμίσει μεγάλο μέρος του σπιτιού του έπειτα από καυγά με τη γυναίκα του κι ενώ το προηγούμενο βράδυ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, η σύζυγος τού ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε φτάσει στο τέλος του. Αυτός φέρεται να απάντησε: «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι» και λίγο αργότερα έκανε πράξη την απειλή του.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας ανέβηκε στο μηχάνημα και άρχισε να κατεδαφίζει το πίσω μέρος της κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν ακόμη στο εσωτερικό. Η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της πανικόβλητης κλήσης της γυναίκας στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911», ακούγονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ήχοι του εκσκαφέα να διαλύει τοίχους και τμήματα του σπιτιού.

Μετά το περιστατικό, ο 48άχρονος επέστρεψε για λίγο στο σπίτι, πήρε μία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα και αποχώρησε. Μερικά λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Πλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση καταστροφής, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και διατάραξη της δημόσιας τάξης, ενώ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα του σχεδιάζει να ζητήσει περιοριστικά μέτρα μετά το συμβάν.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες σχολίασαν με απορία αλλά και χιούμορ το γεγονός ότι ένας άνθρωπος κατέστρεψε το σπίτι του απλώς για να εκφράσει την οργή του.

Ο Πιερβζά αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου για την προκαταρκτική ακρόαση την 9η Ιουνίου.

