Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

Είναι ένα αίνιγμα που έχει προβληματίσει τους επιστήμονες για δεκαετίες, όμως ένας ερευνητής πιστεύει ότι ίσως έχει επιτέλους κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από τις εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, κοντά στις Βερμούδες, όπου πολυάριθμα πλοία και σκάφη έχουν εξαφανιστεί κατά καιρούς.

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι εκεί κρύβεται μια τεράστια δίνη, ενώ άλλοι έχουν προτείνει ακόμη και ότι εξωγήινοι ευθύνονται για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 «Secrets of the Bermuda Triangle», ο ερευνητής ορυκτών Νικ Χάτσινγκς εξήγησε:

«Οι Βερμούδες είναι ουσιαστικά ένα θαλάσσιο βουνό – ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο.

Πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, το ηφαίστειο αυτό υψωνόταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σήμερα έχει διαβρωθεί και αυτό που έχει απομείνει είναι η κορυφή του.

Διαθέτουμε ορισμένα δείγματα πυρήνων πετρωμάτων, τα οποία περιέχουν μαγνητίτη. Πρόκειται για το πιο μαγνητικό φυσικό υλικό που υπάρχει στη Γη».

Στο ντοκιμαντέρ, ο Χάτσινγκς πραγματοποίησε στη συνέχεια ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι από το συγκεκριμένο πέτρωμα και μια πυξίδα.

Όταν τοποθέτησε το πέτρωμα σε μια επίπεδη επιφάνεια και πέρασε την πυξίδα από πάνω του, η βελόνα άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα πετρώματα περιέχουν μαγνητίτη.

Ο Χάτσινγκς πρόσθεσε:

«Μπορείτε να φανταστείτε τους αρχαίους ναυτικούς να πλέουν κοντά στις Βερμούδες. Θα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό και αποπροσανατολιστικό γι’ αυτούς».