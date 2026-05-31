Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota μπορεί να μην έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την αγορά των μοντέλων πολυτελείας, όμως το Century SUV αποτελεί ξεκάθαρα μια εξαίρεση. Μάλιστα, το κορυφαίο SUV της ιαπωνικής εταιρείας, που αρκετοί χαρακτηρίζουν ως την «ιαπωνική Rolls-Royce», έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ακριβά μοντέλα που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με αγγελία που εμφανίστηκε στη Μόσχα, ένα σχεδόν καινούργιο Toyota Century SUV του 2024 με μόλις 2.100 χιλιόμετρα πωλείται έναντι 645.000 ευρώ περίπου. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, στην Ιαπωνία, η ίδια η Toyota, το τιμολογεί περίπου στις 149.000 ευρώ.

Η εξωπραγματική τιμή οφείλεται κυρίως στις λεγόμενες παράλληλες εισαγωγές που συνεχίζουν να αποτελούν έναν ακριβό και περιορισμένο τρόπο εισαγωγής αυτοκινήτων στη ρωσική αγορά. Έτσι, το Century SUV κοστίζει πλέον περισσότερο ακόμη και από μια μεταχειρισμένη Rolls-Royce Cullinan Series II.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μαύρο χρώμα, ζάντες 22 ιντσών και τετραθέσια διάταξη με ξεχωριστά πίσω καθίσματα. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ηλεκτρικά υποπόδια, λειτουργία μασάζ, εξαερισμό και θέρμανση καθισμάτων, οθόνες ψυχαγωγίας και premium ηχοσύστημα, ενώ υπάρχει μέχρι και γυάλινο διαχωριστικό ανάμεσα στην καμπίνα και τον χώρο αποσκευών.

Κάτω από το καπό βρίσκεται plug-in υβριδικό σύστημα με V6 κινητήρα 3,5 λίτρων που αποδίδει συνδυαστικά 406 ίππους. Η μπαταρία των 21,3 kWh επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση για περίπου 69 χιλιόμετρα, ενώ η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος E-Four Advanced της Toyota.

