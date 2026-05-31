Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

Το υπερπολυτελές Toyota Century SUV πωλείται στη Ρωσία μέσω παράλληλων εισαγωγών σε τιμή που ξεπερνά ακόμη και αυτή μιας Rolls-Royce Cullinan!

Newsbomb

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota μπορεί να μην έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την αγορά των μοντέλων πολυτελείας, όμως το Century SUV αποτελεί ξεκάθαρα μια εξαίρεση. Μάλιστα, το κορυφαίο SUV της ιαπωνικής εταιρείας, που αρκετοί χαρακτηρίζουν ως την «ιαπωνική Rolls-Royce», έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ακριβά μοντέλα που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στη Ρωσία.

toyota-century-suv-russia-royal-1.jpg

Σύμφωνα με αγγελία που εμφανίστηκε στη Μόσχα, ένα σχεδόν καινούργιο Toyota Century SUV του 2024 με μόλις 2.100 χιλιόμετρα πωλείται έναντι 645.000 ευρώ περίπου. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, στην Ιαπωνία, η ίδια η Toyota, το τιμολογεί περίπου στις 149.000 ευρώ.

Η εξωπραγματική τιμή οφείλεται κυρίως στις λεγόμενες παράλληλες εισαγωγές που συνεχίζουν να αποτελούν έναν ακριβό και περιορισμένο τρόπο εισαγωγής αυτοκινήτων στη ρωσική αγορά. Έτσι, το Century SUV κοστίζει πλέον περισσότερο ακόμη και από μια μεταχειρισμένη Rolls-Royce Cullinan Series II.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μαύρο χρώμα, ζάντες 22 ιντσών και τετραθέσια διάταξη με ξεχωριστά πίσω καθίσματα. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ηλεκτρικά υποπόδια, λειτουργία μασάζ, εξαερισμό και θέρμανση καθισμάτων, οθόνες ψυχαγωγίας και premium ηχοσύστημα, ενώ υπάρχει μέχρι και γυάλινο διαχωριστικό ανάμεσα στην καμπίνα και τον χώρο αποσκευών.

Κάτω από το καπό βρίσκεται plug-in υβριδικό σύστημα με V6 κινητήρα 3,5 λίτρων που αποδίδει συνδυαστικά 406 ίππους. Η μπαταρία των 21,3 kWh επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση για περίπου 69 χιλιόμετρα, ενώ η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος E-Four Advanced της Toyota.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Διασώθηκαν 65 άτομα

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ