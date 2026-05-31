Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

Snapshot Μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, ξέσπασαν βίαια επεισόδια στο Παρίσι με 416 συλλήψεις και συμμετοχή χιλιάδων ατόμων.

Οι συγκρούσεις και οι βανδαλισμοί επεκτάθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των Ηλυσίων Πεδίων και του Παρκ ντε Πρενς, όπου σημειώθηκαν οδοφράγματα και ζημιές.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και είχε αναπτυχθεί με 8.000 αστυνομικούς στο Παρίσι, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το χάος και τους αποκλεισμούς δρόμων και μέσων μεταφοράς.

Η βία προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τη Μαρίν Λεπέν να κατακρίνει τα γεγονότα και τον υπουργό Εσωτερικών να υπερασπίζεται τον αστυνομικό σχεδιασμό.

Παρά τα επεισόδια, το πρόγραμμα των εορτασμών θα συνεχιστεί με παρέλαση στο Σαν ντε Μαρς και υποδοχή της ομάδας από τον Πρόεδρο Μακρόν.

Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε πεδίο μάχης αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη. Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε της Άρσεναλ εξασφαλίζοντας τη δεύτερη σχετική κούπα της ιστορίας της, δεν συνοδεύτηκε μόνο από πανηγυρισμούς. Η γιορτή αμαυρώθηκε γρήγορα από εκτεταμένα επεισόδια, βανδαλισμούς και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία προχώρησε σε αθρόες συλλήψεις προκειμένου να περιορίσει το χάος που εξαπλώθηκε σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, οι συλλήψεις έφτασαν τις 416, καθώς χιλιάδες άτομα ενεπλάκησαν σε βίαιες ενέργειες. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί είχαν κατακλύσει τα Ηλύσια Πεδία για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, αλλά η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Κατά μήκος των μεγάλων λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, ομάδες νεαρών άρχισαν να ανάβουν φωτιές και να εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Την ίδια ώρα, μικρότερες εστίες έντασης δημιουργήθηκαν όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν.

Οδοφράγματα και συγκρούσεις γύρω από το Παρκ ντε Πρενς

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο 16ο διαμέρισμα. Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, το Παρκ ντε Πρενς, όπου έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ακόμη και ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν μια από τις πύλες του γηπέδου χωρίς επιτυχία. Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 άτομα ενεπλάκησαν στις άγριες συγκρούσεις γύρω από το στάδιο, προκαλώντας ζημιές σε ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση των πιθανών ταραχών είχαν επιστρατευτεί συνολικά 22.000 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τους 8.000 από αυτούς να βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι αρχές περίμεναν εντάσεις, αναλογιζόμενες και τα αντίστοιχα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τους περσινούς πανηγυρισμούς. Κι όμως, η τεράστια αστυνομική παρουσία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τις καταστροφές. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο περιφερειακός δρόμος του Παρισιού αποκλείστηκε, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν τη λειτουργία τους και πολλοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Πολιτικές αντιδράσεις και η συνέχεια των εορτασμών

Οι εικόνες καταστροφής προκάλεσαν άμεσα έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, άσκησε δριμεία κριτική μέσω ανάρτησής της, τονίζοντας ότι μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας οδηγεί σε τέτοιο βαθμό βίας και αναγκάζει τους πολίτες να κλειδώνονται στα σπίτια τους. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, υπεραμύνθηκε του σχεδιασμού των αρχών, επισημαίνοντας ότι υπήρχε ένα εξαιρετικά σταθερό και ισχυρό σύστημα για τον περιορισμό των επεισοδίων.

Παρά το χάος της νύχτας, το επίσημο πρόγραμμα των εορτασμών για την κατάκτηση του Champions League αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά. Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν θα πραγματοποιήσουν παρέλαση το απόγευμα της Κυριακής στο Σαν ντε Μαρς, ακριβώς μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην εκδήλωση θα βρεθούν περίπου 100.000 οπαδοί για να αποθεώσουν την ομάδα. Στη συνέχεια, η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης θα μεταβεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

