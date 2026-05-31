Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ - Έως τέλος Ιουνίου η καταβολή

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, με ανώτατα όρια για άγαμους τα 39.000 ευρώ (με ένα παιδί) και για έγγαμους τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων

Newsbomb

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ - Έως τέλος Ιουνίου η καταβολή
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80%-85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια, με αποτέλεσμα οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα να λαμβάνει 450 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, με ανώτατα όρια για άγαμους τα 39.000 ευρώ (με ένα παιδί) και για έγγαμους τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε περίπτωση σφάλματος, προβλέπεται διαδικασία ένστασης, αν και όπως επισημαίνεται, «η πιθανότητα λάθους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς τα στοιχεία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις».

Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Tο συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στις στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών με κονδύλια από το υπερπλεόνασμα του 2025 (12,1 δισ. ευρώ, 4,9% του ΑΕΠ). Περίπου 975.000 νοικοκυριά θα λάβουν το οικονομικό βοήθημα, με τα ωφελούμενα μέλη να ξεπερνούν τα 3 εκατ.

«Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε συνέχεια της μόνiμης μείωσης φορολογίας για οικογένειες και αφορά περίπου το 85% των ελληνικών οικογενειών», όπως είπε στο ΕΡΤnews o Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Το DNA αναγνωρίζει νέα θύματα της καταδικασμένης αποστολής στην Αρκτική μετά από 180 χρόνια

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ