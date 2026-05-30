Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι Λονδρέζοι δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την κατάκτηση της Premier League με το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, παραμένοντας με το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1994 ως τη μοναδική ευρωπαϊκή κούπα στη συλλογή τους.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η ένατη ομάδα που κατακτά το Champions League ή το Κύπελλο Πρωταθλητριών σε δύο διαδοχικές σεζόν. Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι στη σύγχρονη μορφή της διοργάνωσης, από το 1992 και μετά, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο της.

Η πρώτη ομάδα που πέτυχε συνεχόμενες κατακτήσεις ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κυριάρχησε από τη σεζόν 1955-56 έως και το 1959-60 με πέντε διαδοχικούς τίτλους. Ακολούθησε η Μπενφίκα με τα τρόπαια των σεζόν 1960-61 και 1961-62, ενώ η Ίντερ κατέκτησε το τρόπαιο το 1963-64 και επανέλαβε το κατόρθωμα έναν χρόνο αργότερα.

Στη δεκαετία του 1970, ο Άγιαξ πανηγύρισε τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις από το 1970-71 έως το 1972-73, με την Μπάγερν Μονάχου να ακολουθεί με ισάριθμους τίτλους από το 1973-74 έως το 1975-76. Στη συνέχεια, Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ κατέκτησαν από δύο διαδοχικά τρόπαια, ενώ η Μίλαν έφτασε επίσης σε συνεχόμενες κορυφές της Ευρώπης τις σεζόν 1988-89 και 1989-90.

Πριν από την Παρί Σεν Ζερμέν, η τελευταία ομάδα που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέκτησε τρία διαδοχικά Champions League από τη σεζόν 2015-16 έως και τη σεζόν 2017-18.

Τα αποτελέσματα των τελικών από την έναρξη του θεσμού: