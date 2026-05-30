Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διατήρησε τον τίτλο της απέναντι στην Άρσεναλ και έγινε μόλις η δεύτερη που πετυχαίνει back-to-back κατακτήσεις στη σύγχρονη εποχή του Champions League.

AP Photo/Denes Erdos
Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι Λονδρέζοι δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την κατάκτηση της Premier League με το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, παραμένοντας με το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1994 ως τη μοναδική ευρωπαϊκή κούπα στη συλλογή τους.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η ένατη ομάδα που κατακτά το Champions League ή το Κύπελλο Πρωταθλητριών σε δύο διαδοχικές σεζόν. Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι στη σύγχρονη μορφή της διοργάνωσης, από το 1992 και μετά, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο της.

Η πρώτη ομάδα που πέτυχε συνεχόμενες κατακτήσεις ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κυριάρχησε από τη σεζόν 1955-56 έως και το 1959-60 με πέντε διαδοχικούς τίτλους. Ακολούθησε η Μπενφίκα με τα τρόπαια των σεζόν 1960-61 και 1961-62, ενώ η Ίντερ κατέκτησε το τρόπαιο το 1963-64 και επανέλαβε το κατόρθωμα έναν χρόνο αργότερα.

Στη δεκαετία του 1970, ο Άγιαξ πανηγύρισε τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις από το 1970-71 έως το 1972-73, με την Μπάγερν Μονάχου να ακολουθεί με ισάριθμους τίτλους από το 1973-74 έως το 1975-76. Στη συνέχεια, Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ κατέκτησαν από δύο διαδοχικά τρόπαια, ενώ η Μίλαν έφτασε επίσης σε συνεχόμενες κορυφές της Ευρώπης τις σεζόν 1988-89 και 1989-90.

Πριν από την Παρί Σεν Ζερμέν, η τελευταία ομάδα που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέκτησε τρία διαδοχικά Champions League από τη σεζόν 2015-16 έως και τη σεζόν 2017-18.

Τα αποτελέσματα των τελικών από την έναρξη του θεσμού:

Έτος

Πόλη

Τελικός

Σκορ

1956

Παρίσι

Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεμς

4-3

1957

Μαδρίτη

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα

2-0

1958

Βρυξέλλες

Ρεάλ Μαδρίτης - Μίλαν

3-2 παρ.

1959

Στουτγκάρδη

Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεμς

2-0

1960

Γλασκόβη

Ρεάλ Μαδρίτης - Άιντραχτ

7-3

1961

Βέρνη

Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα

3-2

1962

Άμστερνταμ

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης

5-3

1963

Γουέμπλεϊ

Μίλαν - Μπενφίκα

2-1

1964

Βιέννη

Ίντερ - Ρεάλ Μαδρίτης

3-1

1965

Μιλάνο

Ίντερ - Μπενφίκα

1-0

1966

Βρυξέλλες

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν

2-1

1967

Λισαβόνα

Σέλτικ - Ίντερ

2-1

1968

Γουέμπλεϊ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπενφίκα

4-1 παρ.

1969

Μαδρίτη

Μίλαν - Άγιαξ

4-1

1970

Μιλάνο

Φέγενορντ - Σέλτικ

2-1 παρ.

1971

Γουέμπλεϊ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός

2-0

1972

Ρότερνταμ

Άγιαξ - Ίντερ

2-0

1973

Βελιγράδι

Άγιαξ - Γιουβέντους

1-0

1974

Βρυξέλλες

Μπάγερν - Ατλέτικο Μαδρίτης

1-1 (4-0 επαν.)

1975

Παρίσι

Μπάγερν - Λιντς

2-0

1976

Γλασκόβη

Μπάγερν - Σεντ Ετιέν

1-0

1977

Ρώμη

Λίβερπουλ - Γκλάντμπαχ

3-1

1978

Γουέμπλεϊ

Λίβερπουλ - Μπριζ

1-0

1979

Μόναχο

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε

1-0

1980

Μαδρίτη

Νότιγχαμ Φόρεστ - Αμβούργο

1-0

1981

Παρίσι

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

1-0

1982

Ρότερνταμ

Άστον Βίλα - Μπάγερν

1-0

1983

Αθήνα

Αμβούργο - Γιουβέντους

1-0

1984

Ρώμη

Λίβερπουλ - Ρόμα

1-1 (5-3 πέν.)

1985

Βρυξέλλες

Γιουβέντους - Λίβερπουλ

1-0

1986

Σεβίλλη

Στεάουα Βουκουρεστίου - Μπαρτσελόνα

0-0 (2-0 πέν.)

1987

Βιέννη

Πόρτο - Μπάγερν

2-1

1988

Στουτγκάρδη

Αϊντχόφεν - Μπενφίκα

0-0 (6-5 πέν.)

1989

Βαρκελώνη

Μίλαν - Στεάουα

4-0

1990

Βιέννη

Μίλαν - Μπενφίκα

1-0

1991

Μπάρι

Ερυθρός Αστέρας - Μαρσέιγ

0-0 (5-3 πέν.)

1992

Γουέμπλεϊ

Μπαρτσελόνα - Σαμπντόρια

1-0 παρ.

1993

Μόναχο

Μαρσέιγ - Μίλαν

1-0

1994

Αθήνα

Μίλαν - Μπαρτσελόνα

4-0

1995

Βιέννη

Άγιαξ - Μίλαν

1-0

1996

Ρώμη

Γιουβέντους - Άγιαξ

1-1 (4-2 πέν.)

1997

Μόναχο

Ντόρτμουντ - Γιουβέντους

3-1

1998

Άμστερνταμ

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους

1-0

1999

Βαρκελώνη

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν

2-1

2000

Παρίσι

Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

3-0

2001

Μιλάνο

Μπάγερν - Βαλένθια

1-1 (5-4 πέν.)

2002

Γλασκόβη

Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβερκούζεν

2-1

2003

Μάντσεστερ

Μίλαν - Γιουβέντους

0-0 (3-2 πέν.)

2004

Γκελζενκίρχεν

Πόρτο - Μονακό

3-0

2005

Κωνσταντινούπολη

Λίβερπουλ - Μίλαν

3-3 (3-2 πέν.)

2006

Παρίσι

Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ

2-1

2007

Αθήνα

Μίλαν - Λίβερπουλ

2-1

2008

Μόσχα

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι

1-1 (6-5 πέν.)

2009

Ρώμη

Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2-0

2010

Μαδρίτη

Ίντερ - Μπάγερν

2-0

2011

Γουέμπλεϊ

Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

3-1

2012

Μόναχο

Τσέλσι - Μπάγερν

1-1 (4-3 πέν.)

2013

Γουέμπλεϊ

Μπάγερν - Ντόρτμουντ

2-1

2014

Λισαβόνα

Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης

4-1 παρ.

2015

Βερολίνο

Μπαρτσελόνα - Γιουβέντους

3-1

2016

Μιλάνο

Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης

1-1 (5-3 πέν.)

2017

Κάρντιφ

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους

4-1

2018

Κίεβο

Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ

3-1

2019

Μαδρίτη

Λίβερπουλ - Τότεναμ

2-0

2020

Λισαβόνα

Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν

1-0

2021

Πόρτο

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι

1-0

2022

Παρίσι

Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ

1-0

2023

Κωνσταντινούπολη

Μάντσεστερ Σίτι - Ίντερ

1-0

2024

Λονδίνο

Ρεάλ Μαδρίτης - Ντόρτμουντ

2-0

2025

Μόναχο

Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ

5-0

2026

Βουδαπέστη

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ

1-1 (4-3 πέν.)

