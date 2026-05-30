Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα

Σωτήρης Σκουλούδης

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα
Συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη -2- ημεδαποί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, ανιχνευτής μετάλλων, -36- μαχαίρια και σουγιάδες, -331- φυσίγγια και κάλυκες, σιδερογροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυροτεχνικά είδη.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν στην Πάτρα, πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026, -3- ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για απείθεια.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άτομο αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026 εντοπίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος να εξέρχεται από την οικία του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε ο ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • -5- κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,

  • -2- σπαθιά,

  • -3- μασέτες,

  • -36- μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,

  • -5- σιδερογροθιές,

  • μεταλλικό γκλοπ,

  • -2- ρόπαλα μπέιζμπολ,

  • -2- συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

  • σπρέι πιπεριού,

  • -331- φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

  • -12- κροτίδες,

  • -3- πυροτεχνήματα,

  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,

  • ζευγάρι χειροπέδες,

  • κουκούλα τύπου full face και

  • ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

Η εμπλοκή των 2 συγκατηγορούμενων στην υπόθεση προέκυψε καθώς 2 από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους ανωτέρω χώρους είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια διαφόρων τύπων και κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

