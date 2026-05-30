ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επιχείρηση «Θερισμός» έβγαλε στο φως το απόλυτο θράσος των κυκλωμάτων

Από το 2018 δρούσαν τα 5 ιεραρχημένα κυκλώματα με τους 1.151 κατηγορούμενους - Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ως «κλειδί», οι πλαστές εγγραφές στο Ε9 και οι δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων

Κυριάκος Κουζούμης

  • Από το 2018 δρούσαν πέντε οργανωμένα κυκλώματα με 1.151 κατηγορούμενους που υπεξαίρεσαν πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Τα κυκλώματα δήλωναν πλασματικές εκτάσεις, ακόμα και δημόσιες ή ανήκουσες σε θανόντες, και τροποποιούσαν το Ε9 για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία.
  • Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ήταν κρίσιμα για την πρόσβαση στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διευκόλυνση της απάτης μέσω πλαστών εγγράφων και ψευδών δηλώσεων.
  • Η δράση των κυκλωμάτων εκτεινόταν σε όλη την Ελλάδα, με σημαντική παρουσία σε Κρήτη, Σάμο, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Ήπειρο, Αθήνα και Σαντορίνη.
  • Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 συλλήψεις, 17 προφυλακίσεις και 40 περιοριστικοί όροι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία ελληνικών και ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών.
Ένα καλά δομημένο και βαθιά ριζωμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος κρυβόταν πίσω από τη μαζική υπεξαίρεση αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο ελληνικό FBI) με την κωδική ονομασία «Θερισμός», έφερε στο φως τη δράση πέντε εγκληματικών οργανώσεων. Η δικαστική αποτίμηση της υπόθεσης σοκάρει: περισσότεροι από 1.100 κατηγορούμενοι και μια οικονομική «τρύπα» που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεθοδολογία των κυκλωμάτων, που δρούσαν συστηματικά από το 2018, μαρτυρά απόλυτο θράσος. Τα μέλη τους δεν δίσταζαν να δηλώνουν ως δικές τους ακόμη και εκτάσεις που ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε ανυποψίαστους πολίτες ή σε θανόντες. Μόλις εξασφάλιζαν την έγκριση των κοινοτικών ενισχύσεων, έσπευδαν να τροποποιήσουν το Ε9 τους, διαγράφοντας τα συγκεκριμένα ακίνητα για να εξαφανίσουν κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο.

Σε αυτή τη βιομηχανία απάτης, κομβικό ρόλο έπαιζαν ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Μέσω αυτών, οι δύο από τις πέντε οργανώσεις αποκτούσαν πρόσβαση στα χαρτογραφικά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντοπίζοντας εύκολα αδήλωτα αγροτεμάχια. Παράλληλα, επιστράτευαν εικονικά τιμολόγια, πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, ακόμη και ψευδείς δηλώσεις για υπεράριθμα κοπάδια ζώων προκειμένου να φουσκώνουν τις επιδοτήσεις.

Η γεωγραφική ακτίνα δράσης των κυκλωμάτων απλωνόταν σε ολόκληρη την επικράτεια. Το πρώτο επιχειρούσε σε Κρήτη και Σάμο, το δεύτερο στο Κιλκίς και τη Βόρεια Ελλάδα, το τρίτο είχε επίκεντρο ξανά την Κρήτη, ενώ δύο ακόμη ομάδες με έδρα τη Μακεδονία είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους από την Ήπειρο και την Αθήνα μέχρι τη Σαντορίνη. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός των αρχών καταγράφει 1.151 εμπλεκόμενους, 90 συλλήψεις, 17 προφυλακίσεις και 40 περιοριστικούς όρους. Οι έρευνες, υπό την αυστηρή εποπτεία της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

