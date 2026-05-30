ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι στην Κρήτη

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασαν οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, χρηματική εγγύηση από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ παράλληλα υποχρεούνται να δίνουν το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Ωστόσο, τουλάχιστον δύο κατηγορούμενοι έφυγαν ελεύθεροι χωρίς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογητική διαδικασία αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στις παράνομες ενέργειες που ερευνώνται από τις αρχές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απολογίες των υπόλοιπων δέκα κατηγορουμένων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται εν ενεργεία αντιδήμαρχος δήμου του Ρεθύμνου, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, οι οποίοι φέρονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης.

