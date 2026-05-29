Ο Παναθηναϊκός έβαλε στη θέση του τον Μπαρτζώκα: «Παραχαράκτης της ιστορίας, επιτέλους σώπασε»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος ασχολήθηκε για μια ακόμα φορά με τον Παναθηναϊκό.

Σκληρή απάντηση με τον τρόπο που του άρμοζε πηρε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τις εκ νέου ανάρμοστες τοποθετήσεις του για τον Παναθηναϊκό, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις «φωνές» της Ρεάλ Μαδρίτης για τη διαιτησία.

Με επίσημη ανακοίνωση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση και του θύμισε ορισμένες από τις φορές που οι Πειραιώτες δεν αποδέχονταν τις ήττες τους, ούτε παραδέχονταν την ανωτερότητα των αντιπάλων τους.

Παράλληλα τον καλεί να σταματήσει να ασχολείται συνέχεια με την ομάδα του Τριφυλλιού, τονίζοντας: «Γιώργο Μπαρτζώκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογείσαι άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου ένα ψέμα…».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Προς τον κ. Γιώργο Μπαρτζώκα,

Πέρα από παράφωνος, όπως ο ίδιος παραδέχθηκες ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας.

Ακόμα και μετά την κατάκτηση της EuroLeague, για την οποία πλέον μιλά ανοικτά όλος ο κόσμος, εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και, σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κ. Σέρτζιο Σκαριόλο, εσύ αναίτια και απρόκλητα αναφέρθηκες ξανά στον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης.

Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των εφτά φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης.

Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη, απαντώντας στα ανυπόστατα μηνύματα της χθεσινής σου τοποθέτησης ότι: «Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους, να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Εμείς όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε».

  • Αλήθεια, ξεχνάς ότι το 2012 ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί σε αγώνα στο ΣΕΦ με μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης;
  • Ξεχνάς ότι, εσύ που όταν χάνεις σφίγγεις δήθεν το χέρι και φεύγεις, το 2014 μετά τον τέταρτο τελικό φώναζες στους διαιτητές κυνηγώντας τους στον διάδρομο του ΣΕΦ: «Τρέξτε μ@@, τρέξτε»;
  • Ξεχνάς ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου;
Επίσης, επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά και μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου στους διαιτητές με τους οποίους… δεν ασχολείσαι:

  • Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 67-59 στις 23 Δεκεμβρίου 2013, έλεγες: «Εμείς κάναμε ντράιβ και δεν μας έδιναν φάουλ. Στο τέλος μόνο εκτελέσαμε τέσσερις βολές».
  • Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 63-52 στις 9 Ιουνίου 2013, έλεγες: «Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Για ποιό λόγο καθυστέρησαν 5 λεπτά στο ημίχρονο οι διαιτητές; Εμείς ξέρουμε τι έγινε. Γιατί άλλαξε ο τρόπος που σφύριζαν;».
  • Στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-67 την 1η Ιουνίου 2014, έλεγες: «Γίναμε μάρτυρες για μια ακόμη φορά του τι συμβαίνει, οι δύο από τους τρεις διαιτητές, Καρακατσούνης και Παναγιώτου, είχαν έρθει και στο μπρέικ του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ».
  • Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 83-76 στις 10 Ιουνίου 2024, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε 10 βολές παραπάνω για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ δεν θα είμαι ο κλασικός γραφικός, όπως κάνουν άλλοι, να γκρινιάζει για τη διαιτησία».
  • Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-72 στις 20 Ιανουαρίου 2025, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε δεν ξέρω πόσες περισσότερες βολές από εμάς. Τα κριτήρια ήταν κατά τη γνώμη μου διαφορετικά».

Γιώργο Μπαρτζώκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του.

Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογείσαι άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου ένα ψέμα…

Υ.Γ. 1) Καλές οι θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα, καλύτεροι οι τρυφεροί εναγκαλισμοί και οι επιβραβεύσεις από την Εξουσία και το κρατικό χρήμα.

Υ.Γ. 2) Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε;

