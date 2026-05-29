Φλώρινα: Ζήτησαν από 20χρονη χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ προσποιούμενοι τους εφοριακούς

Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 40χρονη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 40 και 32 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απόπειρας τηλεφωνικής απάτης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από καταγγελίες πολιτών για απόπειρες εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστος προσποιούμενος τον εφοριακό ζητούσε χρήματα και τιμαλφή με το πρόσχημα φορολογικών οφειλών. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση «παγίδευσης» του δράστη που θα παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Όπως προέκυψε, 20χρονη κάτοικος της περιοχής δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και 1.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία επρόκειτο να παραδοθούν σε συνεργό του.

Την ώρα που η 40χρονη μετέβη στην οικία της παθούσας για την παραλαβή, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 32χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση και φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη ενός συνεργού, καθώς και για τυχόν εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες (29-05-2026) τις απογευματινές ώρες, στην πόλη της Φλώρινας, 40χρονη αλλοδαπή και 32χρονος αλλοδαπός που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -1- συνεργού τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση -κατά περίπτωση-.

Ειδικότερα, την 28-05-2026 από πολίτες της περιοχής της Φλώρινας καταγγέλθηκαν τηλεφωνικές απάτες, κατά τις οποίες άγνωστο άτομο, τηλεφωνούσε σε αυτούς προσποιούμενο τον εφοριακό και με το πρόσχημα των οφειλών προς την εφορία, ζητούσε από αυτούς να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα παραδώσουν σε συνεργό του.

Συγκεκριμένα, χθες (28-05-2026) τις μεσημβρινές ώρες, 20χρονη ημεδαπή δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της στη Φλώρινα, από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό και με το πρόσχημα της αποφυγής κυρώσεων από την εφορία, ζήτησε από την 20χρονη να παραδώσει σε συνεργό του ότι κοσμήματα και χρηματικό ποσό είχε στην οικία της.

Η 20χρονη αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε κοσμήματα αξίας περίπου -15.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ.

Αργότερα, η 40χρονη αλλοδαπή μετέβη με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έξω από την οικία της 20χρονης και κινήθηκε προς την είσοδο της οικίας προκειμένου να παραλάβει τα τιμαλφή, όμως συνελήφθη από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς.

Ακολούθως, εντοπίσθηκε πλησίον της προαναφερόμενης οικίας το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη νωρίτερα η 40χρονη, οδηγούμενο από τον 32χρονο, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την πρόθεση των αστυνομικών να τον ελέγξουν, άσκησε βία σε βάρος τους, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση ακόμη -1- άγνωστου ατόμου, συνεργού των συλληφθέντων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

