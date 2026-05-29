«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα Τασούλα στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στην 115 Πτέρυγα Μάχης

Την 115 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Σούδας επισκέφτηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή της Μονάδας και περιηγήθηκε στους χώρους της, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό. Επίσης παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»

Μάλιστα, ο κ. Τασούλας έγραψε το εξής μήνυμα προς τους αξιωματικούς της 115 Πτέρυγας Μάχης: «Η 115 Πτέρυγα Μάχης είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας μονάδα της ΠΑ. Από την ενημέρωση και από την εδώ εμπειρία μου με τους επιτελείς διαπίστωσα με χαρά την υψηλή ετοιμότητα και υψηλό φρόνημα των αξιωματικών. Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια».

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο Διοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Ι) Αθανάσιος Παπαμανώλης.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 115 Πτέρυγα Μάχης

