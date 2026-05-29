Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

Από τη μετατροπή του σε συσκευή αποκλειστικά για τραπεζικές εφαρμογές έως την επαναχρησιμοποίησή του ως κάμερα ασφαλείας

Ανθή Κουρεντζή

Η διάρκεια ζωής ενός κινητού τηλεφώνου συχνά θεωρείται ότι έχει τελειώσει πολύ πριν η συσκευή πάψει να λειτουργεί εντελώς. Με δεδομένη τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, πολλοί χρήστες σκέφτονται να απορρίψουν τα παλιά τους κινητά χωρίς να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, πριν καταλήξει ένα παλιό κινητό στα σκουπίδια, υπάρχουν πολλοί τρόποι να παραταθεί η χρησιμότητά του και να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Διάφορες πρακτικές επιτρέπουν την αξιοποίηση αυτών των συσκευών, μετατρέποντάς τες σε ασφαλή και χρήσιμα εργαλεία για την καθημερινότητα.

Σύμφωνα με ειδικούς της ESET, τα παλαιότερα κινητά τηλέφωνα μπορούν να αποκτήσουν νέους ρόλους, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και πρακτικότητα, τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στην καθημερινή ζωή.

Από τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου αποκλειστικά για οικονομικές και τραπεζικές εφαρμογές έως τη μετατροπή του σε εκπαιδευτική συσκευή ή μέσο έκτακτης ανάγκης, οι επιλογές αυτές επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Γιατί είναι χρήσιμο να έχετε ένα κινητό αποκλειστικά για οικονομικές συναλλαγές

Μία από τις προτάσεις είναι η χρήση ενός παλιού κινητού τηλεφώνου αποκλειστικά για τραπεζικές εφαρμογές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση της έκθεσης σε κακόβουλο λογισμικό (malware) και περιορίζει τους κινδύνους απάτης και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» δεδομένων (phishing), καθώς η συσκευή διαθέτει πολύ λιγότερες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Οι ειδικοί συνιστούν το συγκεκριμένο τηλέφωνο να διατηρείται πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και να είναι ρυθμισμένο με βιομετρικά συστήματα κλειδώματος, όπως δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου, ώστε να ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια.

Επιπλέον, η αποκλειστική χρήση μιας συσκευής για οικονομικές συναλλαγές προσφέρει πλεονεκτήματα και σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές από το κύριο κινητό τηλέφωνο σε δημόσιους χώρους αυξάνει τον κίνδυνο κλοπών και επιθέσεων με σκοπό την απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Ποιες χρήσεις μπορεί να έχει ένα παλιό κινητό στο σπίτι

Τα παλιά κινητά τηλέφωνα μπορούν να αξιοποιηθούν για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η ψυχαγωγία, η ανάγνωση, η άσκηση ή η διαχείριση «έξυπνων» συσκευών στο σπίτι.

Η ESET επισημαίνει ότι αυτές οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν ως συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ηλεκτρονικοί αναγνώστες βιβλίων (e-readers), κονσόλες παιχνιδιών, τηλεχειριστήρια ή συσκευές πλοήγησης GPS, μεταξύ άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, το βασικό κινητό παραμένει απαλλαγμένο από υπερβολικό φόρτο εφαρμογών, διατηρώντας καλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Παράλληλα, ένα παλιό κινητό μπορεί να μετατραπεί σε ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά και εφήβους. Με την εγκατάσταση μόνο επιλεγμένων εφαρμογών και τη ρύθμιση γονικού ελέγχου, εξασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση σε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Οι εφαρμογές γονικού ελέγχου επιτρέπουν τον καθορισμό χρονικών ορίων χρήσης, τον αποκλεισμό ακατάλληλου περιεχομένου και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ανηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο, ένα παλιό κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε ένα ευέλικτο, ασφαλές και χρήσιμο εργαλείο για όλη την οικογένεια.

Πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ένα παλιό κινητό ως κάμερα ασφαλείας

Η μετατροπή ενός παλιού κινητού σε κάμερα παρακολούθησης αποτελεί μια ακόμη πρακτική λύση. Υπάρχουν διάφορες δωρεάν εφαρμογές που επιτρέπουν τη χρήση της κάμερας και του μικροφώνου της συσκευής για την παρακολούθηση χώρων σε πραγματικό χρόνο, είτε για την επίβλεψη κατοικίδιων ζώων, είτε για την παρακολούθηση παιδιών, είτε για την επιτήρηση του σπιτιού κατά την απουσία των ενοίκων.

Ωστόσο, χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, το τηλέφωνο θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο κυβερνοεγκληματιών που επιδιώκουν πρόσβαση σε ιδιωτικές εικόνες και βίντεο. Γι’ αυτό η σωστή ρύθμιση της συσκευής είναι απαραίτητη, ώστε να επιτελεί τον σκοπό της χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Η ESET υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας της πρόσβασης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, του περιορισμού της απομακρυσμένης πρόσβασης και της τακτικής ενημέρωσης του λογισμικού.

Γιατί αξίζει να φυλάξετε ένα παλιό κινητό ως συσκευή έκτακτης ανάγκης

Η διατήρηση ενός εφεδρικού smartphone μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν βασικό εργαλείο της καθημερινότητας και η απώλεια πρόσβασης σε αυτά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη ενός παλιού κινητού σε ετοιμότητα μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή κλοπής της κύριας συσκευής. Μια τέτοια εφεδρική λύση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όχι μόνο για τον ιδιοκτήτη της, αλλά και για συγγενικά πρόσωπα που ενδέχεται να χρειαστούν προσωρινά μία συσκευή αντικατάστασης.

