Παγκράτι: Πώς δρούσε ο 27χρονος με τα Airbnb - Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατήσει θύματα

Snapshot Ο 27χρονος από το Παγκράτι εξαπατούσε θύματα προσποιούμενος υψηλόβαθμο στέλεχος και δημοσιεύοντας ψευδείς αγγελίες εργασίας και ενοικίασης κατοικιών από τον Μάρτιο του 2024.

Αποσπούσε προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία από υποψήφιους εργαζόμενους και στη συνέχεια νοίκιαζε βραχυχρόνια διαμερίσματα, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες για να πάρει προκαταβολές.

Θύματα του ανέφεραν ότι πλήρωσαν προκαταβολές για ακίνητα που δεν τους παραδόθηκαν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για απάτη μετά από επικοινωνία με διαχειριστές πολυκατοικιών.

Η δράση του 27χρονου σταμάτησε με τη σύλληψή του σε σπίτι στου Ζωγράφου από αστυνομικούς που προσποιήθηκαν τους υποψήφιους ενοικιαστές.

Έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 94 περιπτώσεις απάτης, ενώ η αστυνομία αναμένει περισσότερες καταγγελίες. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης του 27χρονου απατεώνα από το Παγκράτι που είχε στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο εξαπάτησης θυμάτων, με σκοπό να αποσπά χρήματα.

Ο 27χρονος, από τον Μάρτιο του 2024, προσποιούταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιριών και δημοσίευε ψευδείς αγγελίες εργασίας, προσεγγίζοντας υποψήφιους εργαζομένους, από τους οποίους αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα με πρόσχημα μελλοντική πρόσληψη.

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και αναρτούσε εκ νέου ψευδείς αγγελίες ενοικίασης του εκάστοτε διαμερίσματος σε χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ανυποψίαστους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, φέρεται να αφαιρούσε και αντικείμενα από τα μισθωμένα ακίνητα.

Τι αναφέρουν θύματά του

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, θύματα του 27χρονου ανέφεραν:

«Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε το ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία ‘απάτη’».

«Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει».

«Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν τη στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία».

«Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία, ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι του ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια».

«Εμείς έχουμε ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας που το νοικιάζουμε σαν βραχυχρόνια μίσθωση. Μας κάνανε μία κράτηση διήμερη οκ, σε όνομα μίας εταιρίας και μάλιστα ζητάγανε και τιμολόγιο. Δεν πέρασαν πολλές ώρες. Το απόγευμα με παίρνει ένα παλικάρι τηλέφωνο λέει ‘είμαι υποψήφιος ενοικιαστής. Είναι ένας τύπος ο οποίος πήγαμε στο συγκεκριμένο σπίτι, μας το δείχνει ότι και καλά το νοικιάζει μέσα από την πλατφόρμα που βάζουν για ενοίκια σπίτια’. Το είχε ανεβάσει το διαμέρισμά μας προς ενοικίαση. Είχε πάρει τις φωτογραφίες από τις πλατφόρμες και το έβαζε ότι το νοικιάζουμε».

Τουλάχιστον 94 οι περιπτώσεις απάτης

Η δράση του έληξε όταν αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους υποψήφιους ενοικιαστές και πήγαν σε σπίτι στου Ζωγράφου που τους περίμενε για την επίδειξη του διαμερίσματος, όπου και συνελήφθη.

Έως τώρα έχουν εξακριβωθεί 94 περιπτώσεις απάτης, ωστόσο η Αστυνομία πιστεύει πως τα θύματά του είναι περισσότερα και αναμένει επιπλέον καταγγελίες.

Διαβάστε επίσης