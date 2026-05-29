ΜΜΜ: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Τι αλλάζει από αύριο

Snapshot Από 30 Μαΐου 2026 αυξάνονται τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το βασικό πρόστιμο να διαμορφώνεται στα 100 ευρώ από 72 ευρώ.

Το πρόστιμο για μειωμένο εισιτήριο αυξάνεται στα 50 ευρώ και μπορεί να μειωθεί στο ήμισυ αν ο παραβάτης αγοράσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Οι επιθέσεις κατά ελεγκτών και προσωπικού στα ΜΜΜ θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα και πλήττουν τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια.

Εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των ΜΜΜ, ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής.

Εγκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα ΜΜΜ, με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός».

Σε ισχύ τίθεται από αύριο, 30 Μαΐου 2026, το νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα και τις ποινές για την εισιτηριοδιαφυγή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πλέον, τίθεται σε εφαρμογή ένα ενιαίο πιο αυστηρό σύστημα κυρώσεων, με βασικό στόχο την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής από τους επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς το απαραίτητο κόμιστρο.

Πρόστιμα στα ΜΜΜ: Τι αλλάζει από τις 30 Μαΐου

Αναλυτικά:

Αυξάνεται το ποσό των προστίμων κατά 30 ευρώ και ορίζεται στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος .

κατά 30 ευρώ και ορίζεται στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος . Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Παράλληλα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νέο πλαίσιο για την αυστηροποίηση των κυρώσεων για περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού στα ΜΜΜ.

Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Eισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Παράλληλα εισάγεται και πρόγραμμα καμερών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη τέτοια κάμερα έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

