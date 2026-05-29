Ρένα Μορφή για τις "κατηγορίες" περί πλαστικών επεμβάσεων: «Όπως θέλουμε θα είμαστε, δεν σε αφορά»

Για τα επικριτικά σχόλια που δέχεται μέσα από τη συμμετοχή της στο YFSF και τα σενάρια περί πλαστικών επεμβάσεων μίλησε σε συνέντευξή της στο «Happy Day» του Alpha η Ρένα Μόρφη.

Όταν ρωτήθηκε για το χιουμοριστικό βίντεο-απάντηση που έδωσε μέσα από τα social media σε όσους την κατηγορούν για πλαστικές επεμβάσεις, η Ρένα Μόρφη σχολίασε:

«Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά comments, που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το "τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;", αλλά υπήρχε και το άλλο, το "πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;". Οπότε αυτό ήτανε λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά, και δεν έχει καμία σημασία».

