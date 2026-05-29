Μπραντ Πιτ: Ο μεγαλύτερος γιος του ηθοποιού, Μάντοξ, θα αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του

Η κίνηση του Μάντοξ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων των παιδιών του διάσημου πρώην ζευγαριού, τα οποία φαίνεται να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τον πατέρα τους

Ο Μπραντ Πιτ

Νέο «πλήγμα» δέχτηκε ο Μπραντ Πιτ, αυτήν την φορά από τον μεγαλύτερο γιο του Μάντοξ Τζολί-Πιτ, ο οποίος υπέβαλε επίσημο αίτημα για να αφαιρεθεί το επώνυμο του πατέρα του από το όνομά του.

Ο 24χρονος Μάντοξ, τον οποίο υιοθέτησε η Αντζελίνα Τζολί το 2002 από τη Καμπότζη, υπέβαλε το αίτημα την Πέμπτη, ζητώντας να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το όνομα του και να γίνει Μάντοξ Τσίβαν Τζολί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 24χρονος δεν χρησιμοποιούσε το επίθετο του πατέρα του από τον Φεβρουάριο, ωστόσο τώρα επέλεξε να αλλάξει το όνομά του επίσημα «για προσωπικούς λόγους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κίνηση του Μάντοξ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων των παιδιών του διάσημου πρώην ζευγαριού, τα οποία φαίνεται να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τον πατέρα τους.

Το 2025, η 20χρονη Σίλο, το πρώτο βιολογικό παιδί της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, άλλαξε, επίσης, επίσημα το όνομα της για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της. Την ίδια στιγμή, η 21χρονη Ζαχάρα και η 17χρονη Βιβιέν χρησιμοποιούν επίσης μόνο το επώνυμο Τζολί, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει επίσημη νομική αλλαγή.

Η Αντζελίνα Τζολί με τις κόρες της, τη Σίλο Τζολί (δεξιά) και τη Ζαχάρα Τζολί-Πιτ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021.

Έπειτα από πολλά χρόνια σχέσης, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί παντρεύτηκαν το 2014, αλλά ο γάμος τους οριστικοποιήθηκε το 2019, έπειτα από ένα βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε σε ιδιωτική πτήση το 2016 και χρόνια φερόμενης κακοποίησης.

Σε αγωγή που κατέθεσε το 2022 στο FBI, η Τζολί ισχυρίστηκε ότι ο Πιτ τσακώθηκε με τον Μάντοξ, ο οποίος ήταν τότε 15 ετών, κατά την διάρκεια της πτήσης και «επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά» σε αυτήν και στα παιδιά τους.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της, Μάντοξ, στον Λευκό Οίκο, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, στην Ουάσινγκτον.

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ζητώντας την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους. Ο Μπραντ Πιτ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και οι ομοσπονδιακές αρχές δεν προχώρησαν σε δίωξη εις βάρος του ηθοποιού.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έχουν έξι παιδιά, τον 24χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα, την 20χρονη Σάιλο, και τα δίδυμα 17χρονα αδέρφια την Βίβιεν και τον Νοξ.

