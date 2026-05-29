Η Κάτια Δανδουλάκη στον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχωφ

Ο «Βυσσινόκηπος», το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ και ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας ανεβαίνει τον ερχόμενο χειμώνα στο «θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ», σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, απόδοση

του Μάριου Πλωρίτη και μουσική του Στέφανου Κορκολή.

Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο «Βυσσινόκηπος» είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του.

Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.

Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά

στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.

Πρωταγωνιστούν: η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Αντώνης Καρναβάς.

Έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Απόδοση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Μουσική: Στέφανος Κορκολής

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

