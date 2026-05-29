Μουντιάλ 2026 - Β' Όμιλος: Τα προφίλ των Καναδά, Ελβετίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κατάρ

Ο 2ος όμιλος του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς συμμετέχουν ο εκ των Καναδάς, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ελβετία και το Κατάρ. Σε αυτό το γκρουπ όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.

Ελβετία: Με όπλο την εμπειρία

Η Ελβετία φαίνεται να έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, καθώς διαθέτει ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία στα μουντιάλ. Οι Ελβετοί έχουν συμμετάσχει σε 12 τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, με καλύτερη επίδοση την 4η θέση το 1954. Στα τελευταία τρία μουντιάλ (2014, 2018, 2022) πέρασαν από τη φάση των ομίλων, με καλύτερη πορεία τους «8» το 2014 και το 2022.

Η Ελβετία έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές ομάδες, με διαδοχικές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Η πρόκριση ήρθε με πειστικό τρόπο, καθώς η ομάδα τερμάτισε στην πρώτη θέση του προκριματικού της ομίλου της UEFA, εξασφαλίζοντας απευθείας το εισιτήριο για τη διοργάνωση.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελβετίας:

Τερματοφύλακες: Μάρβιν Κέλερ (Γιούνγκ Μπόις), Γκρέγκορ Kόμπελ (Ντόρτμουντ), Ιβόν Εμβογκό (Λοριάν)

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακάντζι (Ίντερ), Ορέλ Αμέντα (Άιντραχτ), Εράι Κόμερτ (Βαλένθια), Νίκο Ελβέντι (Γκλάντμπαχ), Λούκα Ζακέζ (Στουτγκάρδη), Μίρο Μουχέιμ (Αμβούργο), Ρικάρντο Ροντρίγκεζ (Μπέτις), Σιλβάν Βίντμερ (Μάιντς)

Μέσοι: Μίκελ Αεμπίσερ (Πίζα), Κρίστιαν Φάσναχτ (Γιούνγκ Μπόις), Ρέμο Φρόιλερ (Μπολόνια), Αρντόν Γιασάρι (Μίλαν), Γιοάν Μανζαμπί (Φράιμπουργκ), Φαμπιάν Ρίντερ (Άουγκσμπουργκ), Τζιμπρίλ Σο (Σεβίλλη), Γκρανίτ Τσάκα (Λεβερκούζεν), Ντένις Ζακάρια (Μονακό)

Επιθετικοί: Ζικί Αμντουνί (Μπέρνλι), Κουάντουο Ντουά (Λουντογκόρετς), Μπριλ Εμπολό (Ρεν), Νόα Όκαφορ (Λιντς Γιουνάιτεντ), Σεντρίκ Ίτεν (Φορτούνα Ντίσελντορφ), Νταν Εντόι (Νότιγχαμ Φόρεστ), Ρούμπεν Βάργκας (Σεβίλλη)

26 Namen – Ein grosses Ziel ? Unser Kader für den Sommer ??

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — ?? Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026

Καναδάς: Οικοδεσπότης με μεγάλους στόχους

Ο Καναδάς στοχεύει ψηλά, αλλά βήμα με βήμα. Η πρώτη νίκη στα τελικά απέναντι στη μαχητική Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο είναι κρίσιμη για ψυχολογία και προοπτική πρόκρισης στην επόμενη φάση. Η υποστήριξη του κοινού μπορεί να δώσει φτερά στους Καναδούς.

Ο Καναδάς, ως διοργανωτής, θέλει να πάρει την πρώτη του πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ – έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στα τελικά (1986, 20222), χωρίς να πάρει ούτε νίκη.

Η πρώτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το 1986, όπου αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων χωρίς να σκοράρει.

Η επόμενη παρουσία ήρθε έπειτα από 36 χρόνια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και πετυχαίνοντας το πρώτο της γκολ σε Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε την παρουσία της αυτόματα ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, μαζί με τις ΗΠΑ και Μεξικό.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Τζέσι Μάρς ανακοίνωσε στις 25 Μαΐου 2026 την προεπιλογή:

Τερματοφύλακες: Μαξίμ Κρεπάου, Ντέιν Τρίσταν Στριτ, Όουεν Γκούντμαν.

Αμυντικοί: Ρίτσι Λάρια, Αλφόνσο Ντέιβις, Άλιστερ Τζόνστον, Ντέρεκ Κορνέλιους, Μοϊζέ Μπομπίτο, Νίκο Σίγαρ, Τζόελ Γουότερμαν, Λουκ ντε Φουγκέρολες , Ζόρχαν Μπασόνγκ, Τζέιμι Νάιτ-Λέμπελ, Ραλφ Ρίσο, Άλφι Τζόουνς.

Μέσοι: Τζόναθαν Οσόριο, Ταχόν Μπιουκάναν, Στέφανος Γιουσάτκουιο, Λίαμ Μίλαρ, Ισμαέλ Κονέ, Τζέικομπ Σάφελμπουργκ, Αλί Αχμέτ, Ματιέ Τσοϊνιέρ, Νέιθαν Σαλίμπα, Τζέιντεν Νέλσον, Μαρσέλο Φλόρες.

Επιθετικοί: Κάιλ Λάριν, Τζόναθαν Ντέιβιντ, Τάνι Ολουβασέι, Πρόμιζ Ντέιβιντ, Τζέιν Ράσελ-Ρόου, Ντάνιελ Τζέμπισον.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Δια πυρός και σιδήρου στους ομίλους

Ο 2ος όμιλος μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Απέφυγε τα φαβορί, αλλά είναι πιο δύσκολος από ό,τι φαίνεται. Αν οι αντίπαλοι περιορίσουν τον 40χρονο Έντιν Ντζέκο και κυριαρχήσουν στο κέντρο με τρεξίματα, η Βοσνία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία που έδειξε στα Ευρωπαϊκά πλέι-οφ.

Μέχρι πρότινος, η μοναδική της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο καταγράφηκε το 2014. Τότε είχε εξασφαλίσει την πρόκριση για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο κράτος, τερματίζοντας στην κορυφή του προκριματικού της ομίλου. Στα γήπεδα της Βραζιλίας μπορεί να αποκλείστηκε στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, όμως πανηγύρισε την παρθενική της νίκη και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη πραγματοποιείται στο Μουντιάλ 2026, έπειτα από μια πραγματικά δραματική πορεία.

Οι Βόσνιοι τερμάτισαν αρχικά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των προκριματικών, χάνοντας στις λεπτομέρειες το απευθείας εισιτήριο. Η εξέλιξη αυτή τους οδήγησε στη διαδικασία των αγώνων μπαράζ, όπου απέδειξαν τον χαρακτήρα τους. Αφού προσπέρασαν με επιτυχία τις πρώτες νοκ άουτ αναμετρήσεις, έφτασαν στον τελικό και κατέκτησαν μια σπουδαία πρόκριση επί της Ιταλίας στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ισοπαλία στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η αποστολή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Νίκολα Βασίλ (Ζανκτ Πάουλι), Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα), Οσμάν Χατζίκιτς (Σλάβεν Μπελούπο)

Αμυντικοί: Σέαντ Κολάσινατς (Αταλάντα), Αμάρ Ντέντιτς (Μπενφίκα), Νιχάντ Μουγιάκιτς (Γκαζιαντέπ), Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε), Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο), Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα), Νιντάλ Τσέλικ (Λανς), Ντένις Χατζικαντούνιτς (Σαμπντόρια)

Μέσοι: Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς (Xαλ), Ιβάν Σούνιτς (Πάφος), Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα), Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη), Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν Λίμπερετς), Μπένιαμιν Ταχίροβιτς (Μπρόντμπι), Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν), Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ), Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν)

Επιθετικοί: Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη), Γιόβο Λούκιτς (Κλουζ), Σαμέντ Μπαζντάρ (Γιαγκελόνια), Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμαχ), Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Κατάρ: Με στόχο να κάνει την έκπληξη

Το Κατάρ μοιάζει να είναι η πιο αδύναμη μεταξύ των τεσσάρων ομάδων και μένει να φανεί αν έχει τη δυνατότητα να τις ανταγωνιστεί.

Το όνομα της εθνικής ομάδας του Κατάρ είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ραγδαία άνοδο του ποδοσφαίρου στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Κορυφαία επιτυχία παραμένει η κατάκτηση του Κυπέλλου Ασίας το 2019 και ξανά το 2023, καθιερώνοντας την ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις της ηπείρου.

Η παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 ως διοργανώτρια σήμαινε την πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση, αν και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της φάσης των ομίλων.

Η συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026 αποτελεί ιστορική εξέλιξη, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ προκρίνεται μέσω της τυπικής διαδικασίας των προκριματικών και όχι ως χώρα διοργανώτρια. Η πρόκριση επετεύχθη με πειστικό τρόπο, με το Κατάρ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον όμιλό του στον τέταρτο γύρο των ασιατικών προκριματικών, υπερτερώντας συγκριτικά με ομάδες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Κατάρ, Γιούλεν Λοπετέγκι ανακοίνωσε ανακοίνωσε την προεπιλογή:

Τερματοφύλακες: Μαχμούντ Αμπουνάντα, Σεχάμπ Αλ Λίθι, Μεσάαλ Μπάρσαμ, Σαλάχ Ζακαρία.

Αμυντικοί: Ράιαν Αλ Άλι, Αλ Χασεμί Αλ Χουσεΐν, Αγιούμπ Αλ Αλάουι, Μπασάμ Αλ Ράουι, Χομάμ Αλ Αμιν, Σουλτάν Αλ Μπρέικ, Μπουάλεμ Χουκχί, Νάιαλ Μέισον, Λούκας Μέντες, Πέδρο Μιγκέλ, Τάρεκ Σαλμάν.

Μέσοι: Καρίμ Μπουντιάφ, Αχμέντ Φόθη, Τζάσεμ Γκέιμπερ, Αμπντουλαζίζ Χατέμ, Ίσα Λέι, Ασιμ Μαντίμπο, Μοχάμεντ Μανάαϊ, Ταχσίν Μοχάμεντ, Μοχάμεντ Γουάαντ.

Επιθετικοί: Γιουσέφ Αμπντελρισάκ, Ακράμ Αφίφ, Αχμέντ Αλαελντίν, Χασάν Αλ Χέιντος, Αλμόεζ Αλί, Αχμέντ Αλ Τζανί, Έντμιλσον Τζούνιορ, Μοχάμεντ Μουντάρ, Μουμπάρακ Σάναν, Σεμπάστιαν Σόρια.

Πρόγραμμα Αγώνων 2ου Ομίλου

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 22:00 | Τορόντο

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Κατάρ – Ελβετία | 01:00 | Σαν Φρανσίσκο

2η Αγωνιστική

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 22:00 | Λος Άντζελες

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Καναδάς – Κατάρ | 01:00 | Βανκούβερ

3η Αγωνιστική

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

Ελβετία – Καναδάς | 22:00 | Βανκούβερ

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ | 22:00 | Σιάτλ

