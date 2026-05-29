Άλωση της Πόλης: Το ΑΙ βίντεο του τουρκικού TRT για το πώς «έπεσε» η Κωνσταντινούπολη

Με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 και τη νίκη των Οθωμανών επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την τουρκική οπτική, όπως είναι αναμενόμενο.

Στο βίντεο, το TRT χαρακτηρίζει την κατάκτηση της τότε Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β΄ ως ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά και μηχανικά επιτεύγματα της παγκόσμιας ιστορίας. Όπως αναφέρει, ο Οθωμανός ηγεμόνας κατάφερε πριν από 573 χρόνια να πετύχει αυτό που απέτυχαν να καταφέρουν επί γενιές πολυάριθμοι στρατοί: να καταλάβει την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Το βίντεο μάλιστα, ξεκινά με μία ατάκα, που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη».

Το βίντεο αναπαριστά με σύγχρονα μέσα τις πολιορκητικές επιχειρήσεις των Οθωμανών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση γιγαντιαίων κανονιών, στις υπόγειες σήραγγες που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, αλλά και στη μεταφορά πλοίων διά ξηράς προς τον Κεράτιο Κόλπο, μία από τις πλέον γνωστές στρατηγικές κινήσεις της εκστρατείας.

Σύμφωνα με το TRT, η Άλωση δεν αποτέλεσε απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά ένα γεγονός που αναδιαμόρφωσε τις ισορροπίες στην περιοχή και επηρέασε καθοριστικά την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την ανάδειξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως κυρίαρχης δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε ανήμερα της μαύρης επετείου της 29ης Μαΐου, για την Άλωση της Πόλης, μιας ημερομηνίας που στην Τουρκία τιμάται ως ημέρα μνήμης της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

