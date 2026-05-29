Η Ρουμανία απελαύνει τον Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone -Μεντβέντεφ σε ΕΕ:Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στη νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

https://www.instagram.com/reel/DY6uHsoEfX0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας» , μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη.

Μόσχα: Η απάντηση στις ενέργειες της Ρουμανίας δεν θα αργήσει να έλθει

Τα αντίμετρα για την κήρυξη persona non grata του Ρώσου Γενικού Προξένου και το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου στην Κωνστάντζα «δεν θα αργήσουν να έρθουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο RIA Novosti.

«Οι Δυτικοί χρειάζονται τον ενθουσιασμό των μέσων ενημέρωσης γύρω από την επίθεση με drone στη Ρουμανία για να αποσπάσουν την προσοχή από τη δολοφονία των παιδιών του Σταρόμπιλσκ από τον Ζελένσκι, η οποία διαπράχθηκε με χρηματοδότηση και υποστήριξη της ΕΕ, και, όπως είναι πλέον σαφές, για να δικαιολογήσουν το κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στην Κωνστάντζα», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε, παράλληλα, ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ιδίως για drones κάπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλες αβάσιμες, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα στοιχείο, υλικό, ούτε μια απόδειξη», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Μεντβέντεφ προς τους πολίτες της ΕΕ: ​​«Να είστε σε εγρήγορση, ο ήσυχος ύπνος τελείωσε»

Οι ευρωπαϊκές αρχές «έχουν μονομερώς κηρύξει πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας σε ανάρτησή του στο X.

«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, να γνωρίζετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς κηρύξει πόλεμο με τη Ρωσία. Γι' αυτό να είστε σε εγρήγορση και να μην εκπλαγείτε από τίποτα. Ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε. Αλλά ξέρετε από ποιον να ζητήσετε εξηγήσεις!», απείλησε ο Μεντβέντεφ μετά τις αντιδράσεις της Ευρώπης στη συντριβή του ρωσικού drone στη Ρουμανία.

Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει προσωρινά εξοπλισμό αεράμυνας στη Ρουμανία

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νταν, μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, δήλωσε ότι το drone ήταν μέρος ενός «σμήνους» 43 drones που κατευθύνονταν προς στόχους στην Ουκρανία. Ο Νταν δήλωσε ότι η ενωμένη αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ αποτελεί «μια ισχυρή επίδειξη αλληλεγγύης» και ανακοίνωσε ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα μεταφέρει μέρος του εξοπλισμού αεράμυνας στη Ρουμανία ως προσωρινή λύση μέχρι η Ρουμανία να εκσυγχρονίσει τα εθνικά της συστήματα, χρησιμοποιώντας επίσης κεφάλαια από το πρόγραμμα Safe της ΕΕ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση μεγάλης κλίμακας

Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου μετά την απειλή της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο.

A drone struck a residential building in Galati, Romania, overnight on May 29, Romania’s Defense Ministry confirmed. Romanian Foreign Minister Oana Toiu said on X that the incident is a “serious and irresponsible escalation” by Russia.



“Romania will take the necessary diplomatic… pic.twitter.com/2I9GgKp4xV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2026

«Λάβαμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι η Ρωσία ετοιμάζει μια νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση», έγραψε στο Telegram. «Είναι σημαντικό όλοι οι εταίροι μας να γνωρίζουν τι συμβαίνει και η Ρωσία να συνεχίσει να επικεντρώνεται στους πυραύλους και στην περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου παρά σε διπλωματικά μέτρα», επέμεινε. Ο Ζελένσκι ζήτησε νέες κυρώσεις και «την εφαρμογή συμφωνιών με τους εταίρους για την αεροπορική και πυραυλική άμυνα» χωρίς καθυστέρηση. Ο πρόεδρος συζήτησε το θέμα με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα και εργάζεται πάνω σε «λεπτομερείς προτάσεις για το νέο ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της αποφυγής των υφιστάμενων κυρώσεων».

Οι συναγερμοί έκτακτης ανάγκης «δεν είναι αστείο» - Οι ρουμανικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες

Οι ρουμανικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, μετά τις αναφορές ότι ορισμένοι αγνόησαν την προειδοποίηση που στάλθηκε λίγα λεπτά πριν το drone χτυπήσει την πολυκατοικία.

«Αυτά τα μηνύματα δεν είναι αστείο. Αν δεν συμβεί τίποτα, είμαστε χαρούμενοι που δεν συμβαίνει τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ο Μπόγκνταν Τόμα, εκπρόσωπος του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Τόμα κάλεσε επίσης όσους είχαν απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις να τις ενεργοποιήσουν ξανά. Δεν χρειάζεται να τις ενεργοποιήσετε ξανά και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα κινητά τηλέφωνα σε μια δεδομένη περιοχή, εκτός εάν είναι απενεργοποιημένες.

Ένας κάτοικος του Γκαλάτι έγραψε στο Facebook ότι συνήθως αγνοούσε τα μηνύματα. «Αλλά αυτή τη φορά είχε ξυπνήσει και το παιδί μου, και ήμασταν και οι δύο ξύπνιοι όταν ακούστηκαν οι κρότοι», έγραψε η Κάρμεν Νεγκρίλα.

Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.

Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι στη διατύπωση, καθώς η επίθεση πρέπει να είναι «συνεχής», που σημαίνει ότι μια μεμονωμένη επίθεση δεν θα επικαλεστεί απαραίτητα το Άρθρο 5.

Η γειτονική Ουκρανία έχει γίνει απίστευτα ικανή στα συστήματα αντιμετώπισης απειλών, τα οποία καταρρίπτουν μεταξύ 89% και 93% των drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της.

Από πού εκτοξεύτηκε αυτό;

Πιθανότατα θα ήταν μια εκτόξευση από την από την Κριμαία, εκτιμά το BBC σε ανάλυσή του.

Η Ρουμανία αναφέρει ότι τα ραντάρ της παρακολουθούσαν το drone καθώς πλησίαζε τον ρουμανικό εναέριο χώρο και δύο ρουμανικά F-16 απογειώθηκαν περίπου στη 01:20 τοπική ώρα. Δεδομένου ότι παρακολουθούσαν το drone, παραμένουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν καταρρίφθηκε.

Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι αυτά τα drones πετούν απίστευτα χαμηλά, περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, και αν το drone εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο πάνω από μια κατοικημένη περιοχή, αυτό καθιστά δύσκολη την κατάρριψή του από τα F-16.

Διαβάστε επίσης