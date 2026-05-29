Οργή σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ για τους τραυματισμούς από χτύπημα ρωσικού drone στην Ρουμανία

Για προβοκάτσια κάνει λόγο η ρωσική πλευρά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Οργή σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ για τους τραυματισμούς από χτύπημα ρωσικού drone στην Ρουμανία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ρωσικό drone προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων στη Ρουμανία, προκαλώντας έντονη αντίδραση από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.
  • Η Ρωσία χαρακτήρισε το περιστατικό πιθανή ουκρανική προβοκάτσια με drone ή εκτροπή πορείας drone.
  • Το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνά του έναντι απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία.
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αξιωματούχοι της Ε.Ε. καταδίκασαν τη Ρωσία για παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και κλιμάκωση της απειλής.
  • Η Ρωσία θεωρείται γενικότερα απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες να τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αποτροπής.
Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών και του ΝΑΤΟ προκάλεσε το χτύπημα ρωσικού drone στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ και η ρουμανική πλευρά κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στη χώρα, Βλαντίμιρ Λιπάεφ για εξηγήσεις. Ο Ρώσος πρέσβης μετά το τέλος της συνάντησης στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας ανέφερε ότι το περιστατικό ήταν «πιθανότατα μια ουκρανική προβοκάτσια» στην οποία εμπλέκεται ένα ουκρανικό drone ή ένα drone που εκτράπηκε από την πορεία του από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνές του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων⁠ drones. «Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Νικουσόρ Νταν της Ρουμανίας σχετικά με το ρωσικό drone που χτύπησε μια πολυκατοικία στο Γκαλάτσι. Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς τη Ρουμανία και εξέφρασα τη συμπαράστασή μου προς τους τραυματίες του συμβάντος.

Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Και πρόσθεσε: «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Συνεχίζουν να στοχεύουν αμάχους και υποδομές πολιτών σε ολόκληρη την Ουκρανία. Και η χθεσινή νύχτα έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού πολέμου τους δεν σταματούν στα σύνορα».

«Ο πόλεμος της Ρωσίας πρέπει να τελειώσει, όπως και η αδιαφορία της Ρωσίας για την ασφάλεια των αμάχων. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και την άμυνά μας στο εσωτερικό και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην άμυνά της ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας», τόνισε ο Ρούτε.

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ρωσία ξεπέρασε τα όρια για άλλη μία φορά

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια». «Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και στον λαό της. Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητί, εκτίμησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ είπε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά το συμβάν.

«Η Ρωσία όχι μόνο επιτέθηκε στην Ουκρανία, αλλά απείλησε και την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ρωσικό drone συνετρίβη στη Ρουμανία ξανά χθες το βράδυ συνιστώντας απειλή μέσω της παρεμβολής του. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι στη Ρουμανία εδρεύουν γαλλικά στρατεύματα στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής επιχείρησης, κυρίως για να δείξουμε την υποστήριξή μας προς την εθνική κυριαρχία των εταίρων μας στην Ευρώπη», είπε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, είπε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία παραμένει απειλή ανεξάρτητα από τις συνθήκες σχετικά με το περιστατικό με το drone και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Βουκουρέστι. «Ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα ανικανότητας, η Ρωσία παραμένει επικίνδυνη και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντί της», είπε.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου καταδίκασε το συμβάν χαρακτηρίζοντάς το «σοβαρό» και τονίζοντας τον κίνδυνο που συνιστά η Ρωσία «για όλους». «Καταδικάζω απερίφραστα τα ρωσικά drones που χτυπούν Ρουμάνους στα σπίτια τους. Αυτό είναι σοβαρό. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες στο Γαλάτσι. Η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για όλους και πρέπει να σταματήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ