Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, λίγα μέτρα πιο κάτω από το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο επιχείρησε να εξέλθει στην εθνική οδό από τον συνδετήριο δρόμο (Κολυρέικες Παράγκες). Εκείνη τη στιγμή, εμβολίστηκε από άλλο διερχόμενο Ι.Χ. που είχε κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε μια γυναίκα που επέβαινε ως συνοδηγός και ο οδηγος του δεύτερου οχήματος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική είχε επέμβει για τον απεγκλωβισμό των επιβατών του ενός οχήματος. Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των ακριβών αιτιών του ατυχήματος.

