Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία η είδηση του αδόκητου χαμού του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 37χρονος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του.

Το όχημα του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σήμερα (29.5.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης, ανερεύθει Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, το οποίο όπως προέκυψε, είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

