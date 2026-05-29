Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,5% και διαφορά 10,7 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12,8%.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ (10%) και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού (9,5%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει πολύ χαμηλό ποσοστό 1,5%, υποδηλώνοντας σημαντική απώλεια ψηφοφόρων.

Το 56% των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημαντικό ποσοστό προέρχεται επίσης από την Πλεύση Ελευθερίας (28%) και το ΠΑΣΟΚ (8%).

Το 29% των πολιτών θεωρεί ότι κανένας δεν θα ήταν δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ 25% αναφέρει ως πιο δύσκολο αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.

Σαφές προβάδισμα 10,7 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ιστοσελίδας Flash.gr.

Πρόκειται για τη δεύτερη μέτρηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, μετά από αυτή της εταιρείας Real Polls. Η δημοσκόπηση της Alco καταγράφει επίσης μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού για την τρίτη θέση.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 23,5%

: 23,5% Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ : 12,8%

: 12,8% ΠΑΣΟΚ : 10%

: 10% Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού : 9,5%

: 9,5% ΚΚΕ : 6,4%

: 6,4% Ελληνική Λύση : 6,3%

: 6,3% Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%

3,2% ΜέΡΑ25 : 2,6%

: 2,6% Νίκη : 1,7%

: 1,7% Άλλο κόμμα: 1,6%

1,6% ΣΥΡΙΖΑ : 1,5%

: 1,5% Αναποφάσιστοι: 17,3%

Η δεξαμενή ψηφοφόρων του κόμματος Τσίπρα

Ως προς την προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, (ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023) η δημοσκόπηση αποτυπώνει ότι το 56% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 28% από την Πλεύση Ελευθερίας και το 8% από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται ποσοστό 7%, από την Ελληνική Λύση 3% και από το ΚΚΕ 2%, ενώ «άλλο» καταγράφεται στο 6% και «δεν ψήφισαν» στο 5%.

Ποιος θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν:

Κανένας: 29%

Αλέξης Τσίπρας: 25%

Νίκος Ανδρουλάκης: 15%

Μαρία Καρυστιανού: 7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 2%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2%

