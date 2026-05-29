Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

Οι δικηγόροι του Jonathan Andic αναπαρέστησαν στο βουνό, με τη χρήση τεχνολογίας 3D, μια προηγούμενη πτώση του ιδρυτή της Mango, ενισχύοντας την άποψη ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ατύχημα και όχι ανθρωποκτονία

Ανθή Κουρεντζή

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Mango, Isak Andic

Αρχείου - Getty Images
Στο ιατρικό ιστορικό του Isak Andic αναφέρεται ότι έπασχε από αρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, κάτι που είχε μειώσει την ικανότητά του να αντιδρά σε περίπτωση πτώσης. Αυτή η κατάσταση εξηγεί, σύμφωνα με την υπεράσπιση του γιου του, Jonathan Andic, ο οποίος ερευνάται για ανθρωποκτονία, γιατί κατά τη νεκροψία δεν βρέθηκαν τραύματα στις παλάμες των χεριών του ιδρυτή της Mango.

Οι Mossos d'Esquadra θεωρούν ότι, εάν επρόκειτο για ατύχημα, ο Isak Andic θα έπρεπε να είχε τραυματισμούς στα χέρια, καθώς θα είχε προσπαθήσει να πιαστεί από οτιδήποτε μπορούσε για να αποφύγει την πτώση από το πρανές προς μια χαράδρα σχεδόν 100 μέτρων στο βουνό του Montserrat.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι είναι απολύτως πιθανό, εξαιτίας της πάθησής του, να μην πρόλαβε να απλώσει τα χέρια του, καθώς η αρθρίτιδα προκαλούσε «μείωση του χρόνου αντίδρασης σε περίπτωση πτώσης».

Η υπεράσπιση δεν προβάλλει αυτό το ενδεχόμενο θεωρητικά, αλλά στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό: την πτώση που υπέστη ο Isak Andic στις 20 Φεβρουαρίου 2024 — δηλαδή δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του — στα γραφεία της Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα με μια ομάδα βετεράνων επιχειρηματιών.

Στο λόμπι της εισόδου, ο Andic σκόνταψε και έπεσε χωρίς να υποστεί σοβαρές συνέπειες, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αποκάλυψε την Παρασκευή η La Vanguardia και αναδημοσιεύτηκε στην El País.

Στο βίντεο φαίνεται ότι, χωρίς προφανή λόγο, ο ιδρυτής της Mango χάνει την ισορροπία του και σκοντάφτει, χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να αποτρέψει την πτώση. Ένας εργαζόμενος, ωστόσο, σπεύδει αμέσως να τον βοηθήσει, αποτρέποντας το χτύπημα του κεφαλιού του σε μια προεξοχή.

Ο Jonathan Andic συνελήφθη στις 19 Μαΐου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διέταξε την προφυλάκισή του με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο πρωτότοκος γιος κατέβαλε αμέσως το ποσό και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο βούλευμα, μία από τις επτά ενδείξεις που επικαλείται η δικαστής, βασιζόμενη στις εκθέσεις των Mossos d'Esquadra, αφορά τη φύση της πτώσης: ο Isak Andic έπεσε «με τα πόδια προς τα εμπρός, σαν να γλιστρούσε σε τσουλήθρα». Επειδή, επίσης, δεν έφερε τραύματα «στις παλάμες των χεριών», η δικαστής κατέληξε ότι έπρεπε να «αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γλίστρησε σε πέτρα ή να έπεσε προς τα εμπρός».

Κατά την κρίση της, αυτό το στοιχείο ενισχύει την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 71χρονου Isak Andic.

Η «αμφοτερόπλευρη γοναρθρίτιδα» (αρθρίτιδα και στα δύο γόνατα), σύμφωνα με το υπόμνημα της υπεράσπισης, προκαλούσε στον Andic απώλεια της «αμυντικής αντίδρασης» όταν έχανε την ισορροπία του. Ως αποτέλεσμα, χωρίς τα χέρια να προλαβαίνουν να αντιδράσουν, η πτώση γινόταν «πιο κάθετη και λιγότερο ελεγχόμενη».

Η πτώση στα γραφεία της Mutua Universal «επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας εξαιρετικά αξιόπιστης πραγματογνωμοσύνης» όταν εφαρμοστεί στο μονοπάτι Camí de les Feixades στο Montserrat, όπου συνέβη το δυστύχημα. Η «βιομηχανική ανακατασκευή» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, για να εξηγηθεί η μοιραία πτώση του Andic, δεν απαιτείται «κανένα πρόσθετο στοιχείο (και ιδιαίτερα η παρέμβαση τρίτου προσώπου μέσω σπρωξίματος)», σύμφωνα με την έφεση με την οποία η υπεράσπιση ζητά από το Εφετείο της Βαρκελώνης να ανακαλέσει την προφυλάκιση και τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Τζόναθαν.

Ο Jonathan Andic

«Ένα τυχαίο ατύχημα»

Η υπεράσπιση ανέθεσε τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης, η οποία αναλύει λεπτομερώς τα 20 δευτερόλεπτα του βίντεο από τη Mutua Universal. Η μελέτη «μεταφέρει» εκείνη την πτώση στο φυσικό περιβάλλον του Camí de les Feixades με δύο εργαλεία: μια τρισδιάστατη βιομηχανική ανακατασκευή και μια επιτόπια αναπαράσταση με ανδρείκελο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εργασία αυτή «παρέχει αποδεικτική βάση» που είναι «αποκλειστικά συμβατή με την υπόθεση ενός τυχαίου ατυχήματος» και συνεπώς «αποδυναμώνει αντικειμενικά την εκδοχή εμπλοκής τρίτων προσώπων». Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο ερευνητής Paco Marco.

Η πραγματογνωμοσύνη επισημαίνει ότι το «μοτίβο» της κίνησης και στις δύο περιπτώσεις (σκόνταμμα, κλίση του σώματος, πλευρική μετατόπιση, πτώση χωρίς προστασία με τα χέρια) είναι συμβατό με τα τραύματα που διαπιστώθηκαν στη νεκροψία και ιδιαίτερα με την απουσία τραυμάτων στις παλάμες. Η απουσία αυτή, σύμφωνα πάντα με την υπεράσπιση, υποδηλώνει «νευροκινητική αδυναμία ενεργοποίησης του αντανακλαστικού προστασίας κατά την πτώση».

Υπήρχε όμως μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο περιστατικά: στο Camí de les Feixades η κατάληξη ήταν μοιραία, επειδή δεν υπήρχε κανείς να τον βοηθήσει και λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Ο Isak Andic γλίστρησε σε πρανές πλάτους εννέα μέτρων και στη συνέχεια έπεσε από κάθετο γκρεμό σχεδόν 80 μέτρων.

Για την υπεράσπιση, η κατάσταση της υγείας του Isak Andic είναι σημαντική επειδή συμβάλλει στη θεμελίωση της εκδοχής του ατυχήματος, ως εναλλακτική της θεωρίας που υποστηρίζουν οι αστυνομικές αρχές, η εισαγγελία και η δικαστής: ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Πρόκειται, ωστόσο, μόνο για ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η αρθρίτιδα — δηλαδή η χρόνια και προοδευτική φθορά του χόνδρου των γονάτων — δεν εμπόδιζε τον Andic να γυμνάζεται ή να κάνει πεζοπορίες. Επιπλέον, το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από την εισαγγελία, η οποία ενδέχεται να υποστηρίξει ότι, εφόσον η πάθηση ήταν τόσο σημαντική, ίσως δεν ήταν η καταλληλότερη επιλογή να οργανωθεί μια ορεινή εκδρομή στο Μοντσεράτ.

