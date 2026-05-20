Mango: Ο 45χρονος κληρονόμος έπεσε σε αντιφάσεις για τον θάνατο του πατέρα του

Πατέρας και γιος βρίσκονταν επί χρόνια σε μία μεγάλη διαμάχη για την περιουσία  

  • Ο Τζόναθαν Άντιτς, 45 ετών, ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς, μετά από πτώση από γκρεμό στην Καταλονία.
  • Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος ενδέχεται να μην ήταν ατύχημα και ότι ο Τζόναθαν είχε ενεργό και προμελετημένο ρόλο.
  • Οι σχέσεις πατέρα
  • γιου ήταν τεταμένες λόγω οικονομικής διαμάχης και της επιθυμίας του Τζόναθαν να λάβει κληρονομιά ενώ ο πατέρας ήταν εν ζωή.
  • Ο Τζόναθαν έδωσε αντιφατικές πληροφορίες για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας και παρουσίασε ύποπτη συμπεριφορά πριν και μετά τον θάνατο.
  • Η αστυνομία διαπίστωσε ότι τα στοιχεία πτώσης και το αποτύπωμα δεν ήταν συμβατά με ατύχημα, ενώ ο Τζόναθαν άλλαξε το τηλέφωνό του μετά την επανεξέταση της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης.
Ο κληρονόμος τoυ κολοσσού λιανικού εμπορίου Mango,Τζόναθαν Άντιτς είχε εμπλακεί σε μια οικονομική διαμάχη με τον πατέρα του και έδωσε στην αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την ημέρα που εκείνος σκοτώθηκε ενώ οι δυο τους έκαναν πεζοπορία, αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα της δικαστή που διαχειρίζεται την υπόθεση και περιήλθε στη γνώση του Reuters.

Ένα δικαστήριο στη Βαρκελώνη κατονόμασε χθες τον Τζόναθαν Άντιτς, ηλικίας 45 ετών, ως ύποπτο στην έρευνα σχετικά με τον θάνατο του μεγιστάνα της μόδας Ισάκ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων, από έναν γκρεμό κοντά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Στο νομικό αυτό έγγραφο, η δικαστίνα Ραχέλ Νιέτο Γκαλβάν επισημαίνει πως υπάρχουν «επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο θάνατος του (Ισάκ Άντιτς) ενδεχομένως δεν οφείλεται σε δυστύχημα και ότι (ο Τζόναθαν Άντιτς) διαδραμάτισε έναν ενεργό και προμελετημένο ρόλο στον θάνατο του πατέρα του».

Ο δικηγόρος του Τζόναθαν Άντιτς δεν έχει ανταποκριθεί σε ένα μήνυμα και σε μία κλήση προκειμένου να σχολιάσει. Ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας Άντιτς απέφυγε να σχολιάσει και παρέπεμψε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ότι η έρευνα αποτελεί ευκαιρία για να αποδείξει την αθωότητά του.

Εμμονή με τα χρήματα

Οι δικαστές στην Ισπανία κατά κανόνα ερευνούν υποθέσεις προκειμένου να αποφασίσουν εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί κάποιος σε δίκη. Το κλητήριο θέσπισμα αποτελεί μέρος της προδικαστικής έρευνας που διεξάγει η Νιέτο Γκαλβάν και σε βάρος του Τζόναθαν Άντιτς δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ρίζα των κακών σχέσεων πατέρα-γιου ήταν η «εμμονή του (Τζόναθαν Άντιτς) με τα χρήματα σε βαθμό που ζήτησε από τον πατέρα του (Ισάκ Άντιτς) μια κληρονομιά, ενώ εκείνος ήταν ακόμη εν ζωή», γράφει η Νιέτο Γκαλβάν.

Σε μηνύματά του στο WhatsApp, ο Τζόναθαν Άντιτς εξέφραζε «αισθήματα μίσους, μνησικακία και σκέψεις για θάνατο, ενώ επέρριπτε ευθύνες στον πατέρα του για την κατάστασή του».

Ο Τζόναθαν Άντιτς ήθελε είτε να βρεθεί κάποιος τρόπος να λάβει την κληρονομιά, ενώ εκείνος ήταν ακόμη εν ζωή «είτε το πρόσωπο του πατέρα να πάψει να υπάρχει, είτε στις σκέψεις του είτε στην πραγματικότητα», ανέφερε το ένταλμα.

Ο ιδρυτής της Mango, Ίσακ Άντιτς

Επαγγελματική και προσωπική κρίση

Μάρτυρες είπαν στη δικαστή ότι ένα μέρος της μνησικακίας που ένιωθε ο γιος πήγαζε από γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2015, όταν ο Ίσακ Άντιτς έδωσε περισσότερες ευθύνες στη Mango στον γιο του προτού αιφνιδιαστικά τις αποσύρει. Αυτό προκάλεσε στον Τζόναθαν Άντιτς «μια κρίση σε επαγγελματικό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, ιδίως με τον πατέρα του», σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα.

Ο ύποπτος επιβεβαίωσε ενώπιον της δικαστή ότι ο πατέρας του πράγματι είχε ανακαλέσει μέρος των εξουσιών που του είχε δώσει στην εταιρεία. Ωστόσο αρνήθηκε πως αυτό είχε προκαλέσει ψυχρότητα στις σχέσεις του σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Στα μέσα του 2024, ο Τζόναθαν Άντιτς ανακάλυψε πως ο πατέρας του σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του προκειμένου να δημιουργήσει ένα ίδρυμα με στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, κάτι που προκάλεσε «αξιοσημείωτη αλλαγή» σε εκείνον, σύμφωνα με το ένταλμα. Επιχείρησε να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του, ο οποίος δέχτηκε την πρόταση του γιου του για την πεζοπορία στις 14 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν μόνοι τους.

Η συμπεριφορά του Τζόναθαν Άντιτς κατά τις ημέρες πριν και μετά τη μοιραία εκδρομή κίνησε επίσης υποψίες. Η παρακολούθηση του αυτοκινήτου του δείχνει ότι επισκέφθηκε τον τόπο της εκδρομής στις 7 Δεκεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, παρόλο που ο ίδιος είπε ότι είχε πάει εκεί μόνο μία φορά δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατο του πατέρα του.

Ο ίδιος έδωσε αντιφατικές εκδοχές σχετικά με τα γεγονότα σε δύο τηλεφωνικές κλήσεις προς τις υπηρεσίες διάσωσης και σε μια δήλωση που έκανε αργότερα στην αστυνομία.

Σε τέσσερις προσομοιώσεις που έκανε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι το αποτύπωμα που άφησε ο δράστης στο σημείο και ο τρόπος με τον οποίο έπεσε το σώμα δεν ήταν συμβατά με πτώση.

Ο Τζόναθαν Άντιτς είπε στην αστυνομία ότι ο πατέρας του είχε σταματήσει για να τραβήξει φωτογραφίες στο σημείο όπου έπεσε, αλλά όταν η αστυνομία έψαξε το πτώμα, βρήκε το τηλέφωνό του στην τσέπη του και ότι είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για φωτογραφίες στην αρχή της πεζοπορίας, ανέφερε το έγγραφο.

Ο 45χρονος άλλαξε επίσης το τηλέφωνό του, χάνοντας όλα τα δεδομένα του, λέγοντας ότι είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης εκδρομής στο Κίτο του Ισημερινού τον Μάρτιο του 2025. Η απώλεια του τηλεφώνου συνέπεσε με δημοσιεύματα του Τύπου ότι η υπόθεση είχε ανοίξει ξανά, δήλωσε η δικαστίνα.

