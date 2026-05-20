Ιρανός πρόεδρος σε ΗΠΑ: Η προσπάθεια να εξαναγκάσετε το Ιράν να παραδοθεί είναι μία ψευδαίσθηση

Ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.

Την στάση των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις επέκρινσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν που ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τη Τεχεράνη να παραδοθεί.

«Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και έχει εξερευνήσει κάθε δυνατότητα για την αποφυγή του πολέμου. Από την πλευρά μας, όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές», δήλωσε στο Χ ο Ιρανός πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Το να υποχρεώσει κανείς το Ιράν να παραδοθεί μέσω εξαναγκασμού δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλέστερος και πιο βιώσιμος από τον πόλεμο».

«Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και βασικός διαπραγματευτής του Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να αρχίσουν και πάλι τον πόλεμο, ενώ η Ουάσινγκτον ακόμη ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιράν.

«Οι ελιγμοί του εχθρού, τόσο φανεροί όσο και κρυφοί, δείχνουν ότι, παρά την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να επιταχύνει τις προετοιμασίες της προκειμένου να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ στον εκφοβισμό», ακόμη και αν η Ουάσιγκτον «εξακολουθεί να ελπίζει στη συνθηκολόγηση του ιρανικού έθνους».

Παράλληλα είπε πως ο στρατός του Ιράν χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.