ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί νέο φορμάτ που να ικανοποιεί και τον δημοσιογράφο και το κανάλι.

Η απόφαση έχει ληφθεί και, πλέον, είναι επίσημο ότι ο Κώστας Τσουρός θα αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στις 29 Μαϊου. Έπειτα από μία δύσκολη σεζόν, με πολλές αλλαγές και χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, το μαγκαζίνο «Το’χουμε» θα ρίξει αυλαία την επόμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, τη θέση του θα πάρει το «The Floor», το τηλεπαιχνίδι του Γιώργου Λιανού, που θα προβάλλεται σε επανάληψη.

O Κώστας Τσουρός δεν θέλησε να σχολιάσει τίποτα από τα παραπάνω, καθώς εμφανίστηκε την Τετάρτη ευδιάθετος. «Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας… Δεν έχω υπάρξει ποτέ καλύτερα», είπε. «Τέλεια», απάντησαν οι Δέσποινα Τσόκου, Παναγιώτης Σουρέλης και Τζο Γεωργίου και προχώρησαν στη θεματολογία της εκπομπής. Βέβαια, στο κλείσιμο της εκπομπής, είπε όλο νόημα προς τους συνεργάτες του: «Αυτά θα μου λείψουν»!

Ο δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον ΣΚΑΪ και θα έχει ενδιαφέρον το αν θα βρεθεί κάποιο φορμάτ, που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.