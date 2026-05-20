Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει
Η άναρτηση του υπουργού Υγείας για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών του υπουργού Υγείας σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στις παρεμβάσεις στις υποδομές, την ενίσχυση του προσωπικού και τη μείωση των χρόνων αναμονής.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα του νοσοκομείου και υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος». Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του ΓΝΘ «Γεννηματάς» έχει υπερδιπλασιαστεί, από τα 9,5 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:
«Από τα εγκαίνια που κάναμε πριν λίγο στο ΓΝΘ Γεννηματάς στην Θεσσαλονίκη. Ένα Νοσοκομείο που το παρέλαβα πραγματικά χάλια και που θα το παραδώσω στον διάδοχο μου ολοκαίνουργιο. +107% ο προϋπολογισμός του, περισσότεροι ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Καινούργια ΤΕΠ, καινούργια Εξωτερικά Ιατρεία καινούργιες κλινικές. Νέο σύστημα πυρασφάλειας, καινούργια στέγη κλπ. Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει».