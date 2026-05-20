Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ.

Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει αυξηθεί κατά 107%, από 9,5 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 20 εκατ. ευρώ.

Έχει ενισχυθεί σημαντικά το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου.

Έχουν δημιουργηθεί νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, νέα Εξωτερικά Ιατρεία και νέες κλινικές.

Έχουν εγκατασταθεί νέο σύστημα πυρασφάλειας και νέα στέγη στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών του υπουργού Υγείας σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στις παρεμβάσεις στις υποδομές, την ενίσχυση του προσωπικού και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα του νοσοκομείου και υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος». Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του ΓΝΘ «Γεννηματάς» έχει υπερδιπλασιαστεί, από τα 9,5 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Από τα εγκαίνια που κάναμε πριν λίγο στο ΓΝΘ Γεννηματάς στην Θεσσαλονίκη. Ένα Νοσοκομείο που το παρέλαβα πραγματικά χάλια και που θα το παραδώσω στον διάδοχο μου ολοκαίνουργιο. +107% ο προϋπολογισμός του, περισσότεροι ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Καινούργια ΤΕΠ,… pic.twitter.com/8xOBVlOhCB — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Από τα εγκαίνια που κάναμε πριν λίγο στο ΓΝΘ Γεννηματάς στην Θεσσαλονίκη. Ένα Νοσοκομείο που το παρέλαβα πραγματικά χάλια και που θα το παραδώσω στον διάδοχο μου ολοκαίνουργιο. +107% ο προϋπολογισμός του, περισσότεροι ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Καινούργια ΤΕΠ, καινούργια Εξωτερικά Ιατρεία καινούργιες κλινικές. Νέο σύστημα πυρασφάλειας, καινούργια στέγη κλπ. Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει».

01 05 Εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου "Γιώργος Γεννηματάς" στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Πηγή: Eurokinissi 02 05 Εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου "Γιώργος Γεννηματάς" στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 Πηγή: Eurokinissi 03 05 Εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου "Γιώργος Γεννηματάς" στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Πηγή: Eurokinissi 04 05 Εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου "Γιώργος Γεννηματάς" στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Πηγή: Eurokinissi 05 05 Εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου "Γιώργος Γεννηματάς" στην Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Πηγή: Eurokinissi

Διαβάστε επίσης