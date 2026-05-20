Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Για τις ψυχρές αέριες μάζες που θα καλύψουν τη χώρα το νέο 24ωρο ευνοοώντας την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων, προειδοποίησε σε νέα του ανάρτηση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς.

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να προκαλεί ΒΔ ανέμους στην περιοχή μας με ένταση ως τα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (22 & 23/5), ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου

Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. δυτική χώρα. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Όμβροι ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικές και σε πεδινές περιοχές. κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 28-31 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 -29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν δίνοντας και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

