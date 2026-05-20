Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τις ψυχρές αέριες μάζες που θα καλύψουν τη χώρα το νέο 24ωρο ευνοοώντας την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων, προειδοποίησε σε νέα του ανάρτηση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς.

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να προκαλεί ΒΔ ανέμους στην περιοχή μας με ένταση ως τα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (22 & 23/5), ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

kairos.jpg

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου

Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. δυτική χώρα. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Όμβροι ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικές και σε πεδινές περιοχές. κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 28-31 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 -29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν δίνοντας και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα: Μαθητές με σημαίες τον αποχαιρέτισαν στο αεροδρόμιο

19:01ΦΑΡΜΑΚΟ

5 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας ενώ ταξιδεύετε

18:58LIFESTYLE

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ