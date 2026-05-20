Καιρός - Κολυδάς: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο – Πού θα βρέξει

Μέχρι και τα 7 μποφόρ θα φτάσουν σήμερα οι άνεμοι - Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι άνεμοι σήμερα θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ανατολικές περιοχές της χώρας.
  • Η αστάθεια και οι ψυχρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν το φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι τοπικές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κατά τις θερμές ώρες.
  • Το Σαββατοκύριακο ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα λόγω των ψυχρών και ασταθών αερίων μαζών.
Άστατος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, καθώς και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, η αστάθεια θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τις ψυχρές αέριες μάζες να διατηρούν το σκηνικό του καιρού φθινοπωρινό, παρά το προχωρημένο της άνοιξης, ενώ βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένοι βοριάδες θα συνθέτουν το καιρικό μοτίβο μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Στην πρόγνωσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα διατηρηθούν έως τα τέλη της εβδομάδας, κρατώντας τον καιρό άστατο και τη θερμοκρασία λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Σήμερα Τετάρτη, πρόσθεσε ο μετεωρολόγος, βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση.

Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά, ενώ οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις θερμές ώρες, με τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Τέλος το Σαββατοκύριακο ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ασυνήθιστα ψυχρή εισβολή αρκτικών αερίων μαζών που επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης στα μέσα Μαΐου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά.

Μια ισχυρή ατμοσφαιρική αναδίπλωση οδηγεί σε απότομη μετάβαση προς συνθήκες έντονης ζέστης, με τον σχηματισμό ενός εκτεταμένου «θερμικού θόλου» πάνω από την ήπειρο.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ενίσχυση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ο οποίος επεκτείνεται από τη Βορειοδυτική Αφρική προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως «καπάκι» που εγκλωβίζει τον θερμό αέρα, οδηγώντας σε συνεχή θέρμανση των κατώτερων στρωμάτων.

Η αλλαγή της κυκλοφορίας αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά και τα Βαλκάνια, καθώς η θερμή αέρια μάζα θα κινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ισχυρή άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και επέκταση προς τα Βαλκάνια

Στην Ιβηρική Χερσόνησο ήδη καταγράφονται θερμοκρασίες που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμή εισβολή θα κινηθεί βόρεια προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και στη συνέχεια προς την Κεντρική Ευρώπη.

Σταδιακά, η θερμή αέρια μάζα θα επεκταθεί προς τα Βαλκάνια, ανεβάζοντας αισθητά τον υδράργυρο. Σε πολλές περιοχές της περιοχής αναμένονται θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, εξέλιξη που παραπέμπει σε συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.

Στα Βαλκάνια, από το Σαββατοκύριακο και μετά, η θερμή εισβολή θα γίνει πιο αισθητή, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου ή και να τους ξεπερνούν, κυρίως σε πεδινές περιοχές και αστικά κέντρα.

Η εικόνα του καιρού στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης. Η ηπειρωτική χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Σε αρκετές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας οι θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να καταγραφούν και υψηλότερες τιμές. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η ζέστη θα είναι επίσης έντονη, με πιο ήπιες όμως διακυμάνσεις λόγω της θαλάσσιας επίδρασης.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει συνθήκες σταθερότητας, με περιορισμένη νεφοκάλυψη και αυξημένη ηλιοφάνεια, στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τι είναι ο θερμικός θόλος

Ο «θερμικός θόλος» είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με την εγκατάσταση ενός ισχυρού αντικυκλώνα σε ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας. Η καθοδική κίνηση του αέρα λειτουργεί σαν «καπάκι», παγιδεύοντας τη θερμότητα κοντά στο έδαφος και εμποδίζοντας την ανάπτυξη νεφώσεων και καταιγίδων.

Όταν το φαινόμενο αυτό διαρκεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες, μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένα κύματα ζέστης και τοπικά σε συνθήκες καύσωνα.

Για τα Βαλκάνια συνολικά, η εικόνα μέχρι και τα τέλη Μαΐου παραπέμπει σε ένα έντονα θερμό μοτίβο, με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τον μέσο όρο. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Σερβία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της θερμής εισβολής, με τις συνθήκες να θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά άνοιξη.

Παρά την ένταση της ζέστης, η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από το πόσο ανατολικά θα επεκταθεί ο αντικυκλώνας τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό του καιρού δείχνει να αλλάζει ριζικά, με τα Βαλκάνια να εισέρχονται σε μια περίοδο παρατεταμένης θερμής αστάθειας.

