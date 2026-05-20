Το «πολύτιμο δώρο» του Τραμπ στον Αχμέντ αλ Σάρα της Συρίας με άρωμα... «νίκης»

Μια μάλλον ασυνήθιστη διπλωματική χειρονομία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τις ...ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Δαμασκό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε έναν αρκετά προσωπικό τρόπο για να δείξει την υποστήριξή του, στέλνοντας δύο μπουκαλάκια από τη δική του σειρά επώνυμων αρωμάτων στον προερχόμενο από τζιχαντιστικές ομάδες ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα. Η κίνηση αυτή δεν έμεινε κρυφή, καθώς ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας ανέβασε μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντα στην οποία ευχαριστούσε θερμά τον Τραμπ για το "πολύτιμο δώρο".

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Το σημείωμα και η κολώνια Victory

Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο Σύρος ηγέτης εστιάζει στα δύο μπουκάλια της κολώνιας που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ονομάσει "Victory", τα οποία συνοδεύονταν από ένα ιδιόχειρο σημείωμα με προσωπικό τόνο. Το κείμενο απευθύνεται στον αλ Σάρα και αναφέρει χαρακτηριστικά: "Άχμεντ, Όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη φοβερή κολώνια-Για την περίπτωση που σου τελείωναν!".

Η προϊστορία της συνάντησης στην Ουάσινγκτον

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τον Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον, σε ένα τετ α τετ που είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια λόγω του ανεπίσημου χαρακτήρα που πήρε σε ορισμένες στιγμές. Σύμφωνα με τα βίντεο από τη συνάντησή τους που είχαν κυκλοφορήσει τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος εθεάθη να ψεκάζει με το άρωμα Victory τον αλ Σάρα προτού του δωρίσει τελικά το μπουκάλι.

