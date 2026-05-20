Ιταλία: Η εγγονή του Μουσολίνι κέρδισε στο «Big Brother»

Η πρώην βουλευτής της Ιταλίας Αλεσάντρα Μουσολίνι κέρδισε την «σελέμπριτι» εκδοχή του ριάλιτι «Big Brother», στην οποία συμμετέχουν διασημοτήτες.

Η 63χρονη εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι αναδείχθηκε νικήτρια στη διάρκεια του χθεσινοβραδινού μεγάλου τελικού, μεταξύ 15 συμμετεχόντων ύστερα από 1.500 ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης.

Γιορτάζοντας την επιτυχία της στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Canale 5 της Mediaset, η Μουσολίνι δήλωσε: «Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Η Μουσολίνι θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ, τα μισά εκ των οποίων θα δοθούν σε φιλανθρωπίες.

Η Μουσολίνι ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά θήτευσε και στα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβολίου. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, ακροδεξιού κόμματος πριν ενταχθεί στη συνέχεια στις τάξεις του κόμματος Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Τώρα είναι μέλος του δεξιού, λαϊκιστικού κόμματος της Λέγκα, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

