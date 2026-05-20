Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

Snapshot Η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Από την Πέμπτη επιστρέφουν ασταθείς αέριες μάζες που φέρνουν καταιγίδες στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας και αργότερα στα παράλια.

Την Παρασκευή το φαινόμενο εντείνεται με ψυχρή αέρια μάζα να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προκαλώντας έντονη αστάθεια και βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο ο ενισχυμένος βοριάς περιορίζει την αστάθεια στην Αττική, ενώ προκαλεί βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Η ψυχρή ροή αέρα από τα βορειοανατολικά Βαλκάνια και τη Ρωσία θα διατηρήσει τις διαταραχές μέχρι το τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Ο καιρός παραμένει ασταθής, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης από το Open, με τις ψυχρές αέριες μάζες να απομακρύνονται σταδιακά.

Σήμερα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ ο βορειοδυτικός άνεμος καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχρας.

Από αύριο Πέμπτη επιστρέφουν οι ασταθείς αέριες μάζες, με καταιγίδες να αναπτύσσονται κυρίως στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας και αργότερα να επεκτείνονται προς τα παράλια.

Το φαινόμενο θα ενταθεί την Παρασκευή, με την ψυχρή αέρια μάζα να καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, οδηγώντας σε έντονη αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται και νύχτα.

Ο βοριάς θα ενισχυθεί το Σάββατο, περιορίζοντας σταδιακά την αστάθεια στην Αττική ενώ θα προκαλεί βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Την Κυριακή, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ψυχρή ροή αέρα από τα βορειοανατολικά Βαλκάνια και τη Ρωσία θα διατηρήσει τις διαταραχές μέχρι το τέλος Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώνοντας το κύμα ασταθούς καιρού.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 20 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα ανατολικά θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης