Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα 3 καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

Αντιμέτωπη με τρία καυτά μέτωπα βρίσκεται το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και η διαχείρισή τους θα κρίνει πολλά για το μέλλον, από τον χρόνο των εκλογών μέχρι πιθανότατα και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο είναι η διαχείριση της οικονομίας καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και γενικά η κρίση στην περιοχή δημιουργεί αφόρητες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες μέρες, μετά την συνεχή άνοδο των τιμών του πετρελαίου έχουμε και μια σταδιακή και σημαντική άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κάτι που θα έχει επιπτώσεις και στις τιμές της ενέργειας, επιπτώσεις που θα δουν οι πολίτες το επόμενο διάστημα σχεδόν παντού. Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στο 5,4%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο Μαξίμου εκτιμούν πως πλέον είναι πολύ πιθανό το έτος να κλείσει με πληθωρισμό κοντά ή και πάνω από το 5%. Με αυτό το κλίμα στην κυβέρνηση υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης και των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και θεωρείται βέβαιη η παράτασή τους αλλά και η θέσπιση νέων.

Αν και κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ένα τέτοιο σενάριο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σύννεφα μίας ύφεσης στην οικονομία να αρχίζουν να μαζεύονται πάνω από τη χώρα. Και επειδή οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να διεξαχθούν σε ένα πολύ δύσκολο για την οικονομία κλίμα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να «ρίξει στη μάχη» όλα τα χαρτιά της επαναλαμβάνοντας τα γνωστά διλλήματα περί πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την ανάκαμψη και τη σταθερότητα.

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. AP

Το δεύτερο μέτωπο το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση έχει να κάνει με την διατήρηση στην επικαιρότητα και την επαναφορά σε επίπεδο κοινοβουλίου και άρα πολιτικής αντιπαράθεσης του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Σήμερα συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αίτημα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη με μόνο τον δεύτερο να περνά το κατώφλι του κοινοβουλίου καθώς ο κ. Τζαβέλλας θα αρνηθεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών κάτι που είχαν κάνει πάντως και προκάτοχοί του.

Το θέμα θα επανέλθει την Παρασκευή στη Βουλή με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να περάσει ακόμα και με 120 ψήφους καθώς υπάρχει η δυνατότητα της συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, δύο ανά εξεταστική περίοδο, αν αυτές δεν σχετίζονται με κρίσιμα εθνικά θέματα που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο πως η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μπλοκάρει τη διαδικασία κάτι που αναμένεται να προκαλέσει σφοδρότατη πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Από το Μαξίμου πάντως επισημαίνουν πως η η άλλη πλευρά προσπαθεί να εργαλοιοποίησει έναν κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια τομέα όπως είναι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί και η συζήτηση στην ολομέλεια για τη διενέργεια προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες των Λιβανού και Αραμπατζή. Με δεδομένο πάντως πως για να προχωρήσει η υπόθεση θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι δεν θα πρέπει να αναμένουμε κάτι διαφορετικό από την απόρριψη της πρότασης.

Το τρίτο μέτωπο, το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως αλλά φαίνεται να δημιουργεί ήδη εντάσεις και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έχει να κάνει με τις διαρροές από την πλευρά της Τουρκίας πως το επόμενο διάστημα θα νομοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα. Από το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να απαντήσου σε διαρροές, επισημαίνουν όμως πως ανάλογα των εξελίξεων και του περιεχομένου των νέων τουρκικών προκλήσεων αν αυτές προχωρήσουν, θα υπάρξει και σαφής απάντηση. Χαρακτηριστική εξάλλου είναι η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ο οποίος και τόνισε πως «ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια και δε θα έχει καμία επίδραση στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρξει απόπειρα είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Η ελληνική πολιτεία έχει πάντα έτοιμα τα σενάρια, η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά».

