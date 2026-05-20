Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα 3 καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

Τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη για τη σύσταση προανακριτικής, εξεταστικης και το πρόβλημα του αυξανόμενου πληθωρισμού

Δημήτρης Κοτταρίδης

Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα 3 καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωπη με τρία καυτά μέτωπα βρίσκεται το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και η διαχείρισή τους θα κρίνει πολλά για το μέλλον, από τον χρόνο των εκλογών μέχρι πιθανότατα και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο είναι η διαχείριση της οικονομίας καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και γενικά η κρίση στην περιοχή δημιουργεί αφόρητες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες μέρες, μετά την συνεχή άνοδο των τιμών του πετρελαίου έχουμε και μια σταδιακή και σημαντική άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κάτι που θα έχει επιπτώσεις και στις τιμές της ενέργειας, επιπτώσεις που θα δουν οι πολίτες το επόμενο διάστημα σχεδόν παντού. Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στο 5,4%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο Μαξίμου εκτιμούν πως πλέον είναι πολύ πιθανό το έτος να κλείσει με πληθωρισμό κοντά ή και πάνω από το 5%. Με αυτό το κλίμα στην κυβέρνηση υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης και των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και θεωρείται βέβαιη η παράτασή τους αλλά και η θέσπιση νέων.

Αν και κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ένα τέτοιο σενάριο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σύννεφα μίας ύφεσης στην οικονομία να αρχίζουν να μαζεύονται πάνω από τη χώρα. Και επειδή οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να διεξαχθούν σε ένα πολύ δύσκολο για την οικονομία κλίμα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να «ρίξει στη μάχη» όλα τα χαρτιά της επαναλαμβάνοντας τα γνωστά διλλήματα περί πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την ανάκαμψη και τη σταθερότητα.

Emirates Iran War Strait of Hormuz

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

AP

Το δεύτερο μέτωπο το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση έχει να κάνει με την διατήρηση στην επικαιρότητα και την επαναφορά σε επίπεδο κοινοβουλίου και άρα πολιτικής αντιπαράθεσης του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Σήμερα συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αίτημα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη με μόνο τον δεύτερο να περνά το κατώφλι του κοινοβουλίου καθώς ο κ. Τζαβέλλας θα αρνηθεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών κάτι που είχαν κάνει πάντως και προκάτοχοί του.

Το θέμα θα επανέλθει την Παρασκευή στη Βουλή με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να περάσει ακόμα και με 120 ψήφους καθώς υπάρχει η δυνατότητα της συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, δύο ανά εξεταστική περίοδο, αν αυτές δεν σχετίζονται με κρίσιμα εθνικά θέματα που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο πως η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μπλοκάρει τη διαδικασία κάτι που αναμένεται να προκαλέσει σφοδρότατη πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Από το Μαξίμου πάντως επισημαίνουν πως η η άλλη πλευρά προσπαθεί να εργαλοιοποίησει έναν κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια τομέα όπως είναι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

[386297] ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Eurokinissi

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί και η συζήτηση στην ολομέλεια για τη διενέργεια προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες των Λιβανού και Αραμπατζή. Με δεδομένο πάντως πως για να προχωρήσει η υπόθεση θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι δεν θα πρέπει να αναμένουμε κάτι διαφορετικό από την απόρριψη της πρότασης.

Το τρίτο μέτωπο, το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως αλλά φαίνεται να δημιουργεί ήδη εντάσεις και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έχει να κάνει με τις διαρροές από την πλευρά της Τουρκίας πως το επόμενο διάστημα θα νομοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα. Από το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να απαντήσου σε διαρροές, επισημαίνουν όμως πως ανάλογα των εξελίξεων και του περιεχομένου των νέων τουρκικών προκλήσεων αν αυτές προχωρήσουν, θα υπάρξει και σαφής απάντηση. Χαρακτηριστική εξάλλου είναι η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ο οποίος και τόνισε πως «ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια και δε θα έχει καμία επίδραση στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρξει απόπειρα είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Η ελληνική πολιτεία έχει πάντα έτοιμα τα σενάρια, η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΥΠΕΞ <br><br>ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΜΥΝΑΣ (ΚΥΣΕΑ) ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hongqi, η μάρκα πολυτελείας της κινεζικής ηγεσίας ξεκινά και στην Ιταλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών με ανατροπή οχήματος

10:41ANNOUNCEMENTS

Γιατί κάποια πράγματα λέγονται καλύτερα όταν τα τραγουδάμε - «Παραγγελιές» by Ούζο Ματαρέλλη

10:37ANNOUNCEMENTS

Europa League: Σούπερ προσφορά* για τον τελικό από το Pamestoixima.gr

10:31WHAT THE FACT

Ανατροπή στην ιστορία της Ιαπωνίας: Νέα ανάλυση DNA αποκαλύπτει «κρυφό» πρόγονο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

10:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: Συνταξιούχος του ΙΚΑ «κούρεψε» το χρέος του κατά 78% – Πώς έσωσε το σπίτι του

10:28WHAT THE FACT

Αρμενία: Κατασκευάζεται άγαλμα του Ιησού που θα φτάνει τα 77 μέτρα

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Το viral βίντεο της Μελόνι με τον Μόντι και τις... καραμέλες - Το λογοπαίγνιο με το «Melody»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Suryastra: Το πρώτο εγχώριο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων πολλαπλών διαμετρημάτων της Ινδίας

10:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο πρόγραμμα πήρε τα «κλειδιά» της βραδινής ζώνης

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το βίντεο για την Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού με στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα-Ρωσία: Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν τονίζουν τον «ακλόνητο» χαρακτήρα της διμερούς σχέσης που αντέχει στις κρίσεις

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει FINAL 4: Να αναδείξουμε τη φιλοξενία της Αθήνας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

09:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο μετατόπισης της εξουσίας του Ιράν απέτυχε την πρώτη ημέρα του πολέμου

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Χρεωμένος πατέρας πουλάει τις 7χρονος κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια - Η περσινή ίδια περίπτωση δείχνει το δρόμο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

GoPro, φιάλες και ρεύματα: Η αλήθεια για το θάνατο των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: Τι θέλει να προλάβει η Άγκυρα - Η σημασία του Οικοπέδου 4

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

08:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ