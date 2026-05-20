Suryastra: Το πρώτο εγχώριο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων πολλαπλών διαμετρημάτων της Ινδίας

Η προσπάθεια της Ινδίας για την ενίσχυση των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων ενισχύθηκε ιδιαίτερα, σήμερα, αφού η αμυντική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα Nibe Limited πραγματοποίησε με επιτυχία επίδειξη πυροδότησης των συστημάτων πυραύλων μακράς εμβέλειας Suryastra στο Ολοκληρωμένο Πεδίο Δοκιμών Chandipur.

Η εταιρεία διεξήγαγε δοκιμές δύο εκδοχών του συστήματος πυραύλων Suryastra με εμβέλεια κρούσης 150 και 300 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, και οι δύο πύραυλοι πέτυχαν εξαιρετικά ακριβή χτυπήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών, με Πιθανό Κυκλικό Σφάλμα (CEP), ένα τυπικό μέτρο ακρίβειας πυραύλων, μόλις 1,5 μέτρων και 2 μέτρων αντίστοιχα.

#WATCH | In a major boost for Indian defence forces, private sector firm Nibe Limited has successfully carried out the firing demonstration of the Suryastra rockets of 150 km and 300 Km range in ITR Chandipur Orissa. The rockets achieved CEP of 1.5 meters and 2 meters… pic.twitter.com/9qgVI913ap — ANI (@ANI) May 20, 2026

Το Suryastra δεν είναι στην πραγματικότητα ένας μεμονωμένος πύραυλος, αλλά το πρώτο εγχώριο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων πολλαπλών διαμετρημάτων της Ινδίας. Αναπτύχθηκε από την ιδιωτική αμυντική εταιρεία NIBE Limited με έδρα την Πούνε, σε τεχνική συνεργασία με την ισραηλινή Elbit Systems, και βασίζεται στην αρχιτεκτονική του συστήματος PULS (Precise & Universal Launching System) της Elbit.

Ο Ινδικός Στρατός έθεσε επίσημα σε ισχύ παραγγελία προμήθειας για το σύστημα στις αρχές του 2026, και οι πυραύλοι μεγάλου βεληνεκούς του ολοκλήρωσαν με επιτυχία δοκιμές ακριβείας με πραγματικά πυρά στο Ολοκληρωμένο Πεδίο Δοκιμών στο Chandipur, Odisha, στις 20 Μαΐου 2026.

Βασικές προδιαγραφές και δυνατότητες

-Ευελιξία πολλαπλών διαμετρημάτων: Η αρχιτεκτονική καθολικής εκτόξευσης επιτρέπει σε μια ενιαία πλατφόρμα οχήματος να εκτοξεύει εντελώς διαφορετικούς τύπους πυραύλων (όπως Pinaka, Grad ή τους ισραηλινούς πυραύλους Accular και EXTRA) χωρίς τροποποιήσεις στον εξοπλισμό.

-Εκτεταμένες αποστάσεις κρούσης: Χρησιμοποιεί πολλαπλές παραλλαγές πυραύλων ικανές να χτυπήσουν στόχους σε βάθος 150 χιλιομέτρων και 300 χιλιομέτρων μέσα σε εχθρικό έδαφος.

-Απόλυτη ακρίβεια: Κατά τη διάρκεια των σημειρνών δοκιμών το σύστημα επέδειξε ένα αξιοσημείωτο Πιθανό Κυκλικό Σφάλμα (CEP) 1,5 έως 2 μέτρων, επιτρέποντας χειρουργικές πυροβολικές επιθέσεις.

-Ενσωμάτωση πυρομαχικών τύπου Loitering: Ο εκτοξευτής μπορεί επίσης να αναπτύξει drones καμικάζι ή πυρομαχικά τύπου Loitering σε απόσταση έως 100 χιλιομέτρων, συνδυάζοντας την εναέρια επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο με δυναμική ικανότητα επίθεσης.

-Υψηλή τακτική κινητικότητα: Τοποθετημένο σε ένα τακτικό όχημα παντός εδάφους (όπως ένα σασί BEML 6×6), το σύστημα αξιοποιεί δυνατότητες «shoot-and-scoot». Μπορεί να εκτοξεύσει ολόκληρο το φορτίο του και να μετακινηθεί μέσα σε ένα λεπτό για να αποφύγει την ανίχνευση από εχθρικά αντιαρματικά συστήματα.

Στρατηγική σημασία

Με την ένταξη του Suryastra σε υπηρεσία, ο Ινδικός Στρατός αποκτά ένα καταστροφικό τακτικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μη κατευθυνόμενων πυραυλικών συστημάτων. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του συμβατικού πυροβολικού μικρής εμβέλειας και των ακριβών βαλλιστικών πυραύλων, επιτρέποντας στην Ινδία να στοχεύει κέντρα logistics υψηλής αξίας, εχθρικά κέντρα διοίκησης και θέσεις ραντάρ με τεράστια οικονομική αποδοτικότητα.

Επιπλέον, η ανάπτυξή του σηματοδοτεί μια σημαντική επιτυχία για την αμυντική βιομηχανία του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ινδίας Aatmanirbhar Bharat (αυτοδυναμία).





