Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο
Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος θα μπορεί επίσης να φέρει πυρηνικές κεφαλές
Τουρκική επίδειξη νέου πυραύλου με μήνυμα προς την συμμαχία Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ εντείνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις ελληνοτουρκές σχέσεις το τελευταίο διάστημα.
Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, τον Yıldırımhan. Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος θα μπορεί επίσης να φέρει πυρηνικές κεφαλές και θα είναι σε θέση να στοχεύσει σχεδόν όλη την Ευρώπη...
Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε εικόνες του YILDIRIMHAN, ο οποίος έχει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων.
Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος YILDIRIMHAN φτάνει σε ταχύτητα περίπου 36.000 χιλιομέτρων την ώρα κατά την τελική φάση της πτήσης του.
Εμβέλεια: 6.000 χλμ.
Ταχύτητα: Μαχ 9 - Μαχ 25
Τύπος καυσίμου: Τετραοξείδιο του υγρού αζώτου
Πυραυλικός κινητήρας: 4