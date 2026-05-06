Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

Τουρκική επίδειξη νέου πυραύλου με μήνυμα προς την συμμαχία Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ εντείνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις ελληνοτουρκές σχέσεις το τελευταίο διάστημα.

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, τον Yıldırımhan. Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος θα μπορεί επίσης να φέρει πυρηνικές κεφαλές και θα είναι σε θέση να στοχεύσει σχεδόν όλη την Ευρώπη...

Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε εικόνες του YILDIRIMHAN, ο οποίος έχει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος YILDIRIMHAN φτάνει σε ταχύτητα περίπου 36.000 χιλιομέτρων την ώρα κατά την τελική φάση της πτήσης του.

Εμβέλεια: 6.000 χλμ.

Ταχύτητα: Μαχ 9 - Μαχ 25

Τύπος καυσίμου: Τετραοξείδιο του υγρού αζώτου

Πυραυλικός κινητήρας: 4

Millî Savunma Bakanlığı, 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN'a dair konsept görüntüler paylaştı.



▪️Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, terminal safhada saatte yaklaşık 36 bin kilometre hıza ulaşıyor. pic.twitter.com/aJ84ZO8wFK — TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) May 5, 2026

BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo.



Developed by Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/JyEJ95t9X2 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2026

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı’nda Bakanlığımız AR-GE Merkezi tarafından üretilen yeni teknolojileri kamuoyuna açıkladı.



Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım töreninde;



✅ Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun… pic.twitter.com/COA569HTWv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2026

