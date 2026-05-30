Συναγερμός στο Μόναχο: Κλειστό το αεροδρόμιο για πιθανή παρουσία drone
Δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone
Κλειστό παραμένει από τις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από την πιθανή παρουσία drone στην περιοχή. Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
