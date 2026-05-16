Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς ο άνδρας βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.
Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς ο 37χρονος βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό.
Από τα έγγραφα που έφερε μαζί του προέκυψε ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ.
