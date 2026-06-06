Οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες: Τα εστιατόρια χρεώνουν 40 δολάρια για… κοτόπουλο

Η Ντον Έλντριτζ, ιδιοκτήτρια του «The Sparrow» στο Μπρούκλιν, δεν πουλάει σκόπιμα κοτόπουλο στο εστιατόριο της από τότε που το εγκαινίασε πριν από δύο χρόνια.

Όπως εξήγησε η ίδια μιλώντας στην Wall Street Journal, οι πελάτες της είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πιο ακριβά άλλα πιάτα με κρέας - όχι όμως το κοτόπουλο.

«Το κοτόπουλο προκαλεί σοκ στους πελάτες λόγω της τιμής του, με έναν τρόπο που άλλα κρέατα δεν προκαλούν», είπε η Ντον, εξηγώντας ότι τα πουλερικά είναι ακριβά λόγω της παραγωγής τους. «Για κάποιον λόγο, οι πελάτες περιμένουν ότι θα έχει την ίδια τιμή που είχε και πριν από 10 χρόνια».

Γιατί όμως έχει ακριβύνει τόσο το κοτόπουλο; Η Ντον εξηγεί ότι έχουν συμβάλλει πολλοί παράγοντες σε αυτό - ο πληθωρισμός, η εμμονή του κόσμου με τις πρωτεΐνες, οι προσδοκίες των καταναλωτών και τα κέρδη που προσπαθούν να έχουν τα εστιατόρια. Έτσι, το κοτόπουλο έχει γίνει «σύμβολο» μιας κρίσης.

Το ίδιο είχε συμβεί και την δεκαετία του 2000, όταν οι πελάτες παραπονιόντουσαν για τα ακριβά μπιφτέκια και την δεκαετία του 2010, για το τοστ με αβοκάντο και την σαλάτα με λάχανο.

Οι τιμές του κοτόπουλου στις ΗΠΑ

Οι τιμές των πιάτων που έχουν κοτόπουλο έχουν αυξηθεί κατά 22% τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα fine dining εστιατόρια, σύμφωνα με στοιχεία της Datassential, μιας εταιρείας που πραγματοποιεί έρευνες αγοράς με έδρα το Σικάγο. Το μέσο κόστος ενός πιάτου με κοτόπουλο είναι 28 δολάρια — ακριβότερα από τα πιάτα με ψάρι και θαλασσινά που κοστίζουν συνήθως 25 δολάρια- παρά το γεγονός ότι το κοτόπουλο είναι ένα φθηνότερο συστατικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας εταιρείας για το 2026.

Στη Νέα Υόρκη, είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπει κανείς πιάτα με κοτόπουλο να έχουν πολύ υψηλότερες τιμές. Στο εστιατόριο «Chez Fifi» του Upper East Side, το πιάτο poulet rôti, το οποίο σερβίρεται σε μισή μερίδα, κοστίζει... 78 δολάρια.

Στο εστιατόριο «Gramercy Tavern», το κοτόπουλο μαγειρεμένο σε ξυλόφουρνο, κοστίζει 36 δολάρια.

Τον Απρίλιο, το «Gigi’s», ένα εστιατόριο στο Μπρούκλιν, έγινε αντικείμενο δημόσιας κατακραυγής όταν ένας δημοτικός σύμβουλος, o Τσι Οσέ, έκανε μια ανάρτηση λέγοντας ότι το κοτόπουλο σε ένα μαγαζί, χωρίς να το κατονομάσει, ήταν πανάκριβο. «40 δολάρια για μισό κοτόπουλο σε ένα wine bar; Σοβαρά;», είχε γράψει τότε.

Αν και ο Ossé δεν ανέφερε συγκεκριμένο εστιατόριο, το Gigi’s, το οποίο ήταν γνωστό ότι σέρβιρε μισό κοτόπουλο για 40 δολάρια, έγινε στόχος των πολιτών, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της του εστιατορίου, Χιούγκο Χίβερνατ, στην Wall Street Journal, εξηγώντας ότι δεχτεί ψεύτικες κριτικές στο Google, επιθετικές κλήσεις και μηνύματα. Ο Χίβερνατ λέει ότι μίλησε με τον Οσέ στο τηλέφωνο και τον προσκάλεσε να δειπνήσει στο «Gigi’s», αν και ο δημοτικός σύμβουλος δεν το έχει επισκεφτεί ακόμα. «Θα θέλαμε πραγματικά να έχουμε μια πιο ουσιαστική συζήτηση για το πώς είναι να προσπαθείς να ανοίξεις και να διευθύνεις μια μικρή επιχείρηση στη Νέα Υόρκη», εξήγησε ο Χίβερνατ.

Ένας σεφ στην Νέα Υόρκη, ο Τζέισον Χολ, ο οποίος σερβίρει ένα ολόκληρο κοτόπουλο στη σούβλα στο εστιατόριο «Cathédrale» για 78 δολάρια, λέει ότι η υψηλή τιμή αφήνει λιγότερα περιθώρια για λάθη. Το εστιατόριο του, εξήγησε, αρχίζει να μαγειρεύει τα κοτόπουλα στις 4:30 μ.μ. κάθε μέρα, ώστε να είναι φρέσκα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Το πιάτο είναι δημοφιλές, αλλά «αν δεν το εκτελέσεις σωστά, ο πελάτης θα θυμώσει μαζί σου», λέει.

Η Έμελιν Ρουντ, συγγραφέας του βιβλίου «Tastes Like Chicken: A History of America’s Favorite Bird», λέει ότι «το σοκ των πελατών προέρχεται το γεγονός ότι δεν θεωρούμε το κοτόπουλο πολυτελές φαγητό».

Το κοτόπουλο θεωρούνταν κάποτε μια πιο ακριβή επιλογή, όπως και το βόειο κρέας, μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1950, όταν άρχισε να επεκτείνεται η βιομηχανική κτηνοτροφία, αλλά οι Αμερικανοί εδώ και δεκαετίες θεωρούν το κοτόπουλο ως μια οικονομική λύση. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα εστιατόρια των ΗΠΑ διαφωνούν.