Νεκρή στα 23 της εντοπίστηκε η φιναλίστ των Miss Universe – Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 23χρονης Γουάλις Φουέντες Ακίνο, φιναλίστ του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe Tegucigalpa, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, Τεγκουσιγκάλπα.

Η νεαρή εντοπίστηκε νεκρή από συγγενείς τη Δευτέρα (20/07), αφού για αρκετές ημέρες δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του θανάτου της, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ παράλληλα, διερευνούν και την πιθανότητα να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο οργανισμός Miss Universe Tegucigalpa με ανάρτηση στο Instagram. Η Ακίνο είχε κατακτήσει τη 2η θέση στον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος αποτελεί προκριματική διοργάνωση για τα καλλιστεία Miss Universe Honduras.

«Ο οργανισμός Miss Universe Tegucigalpa εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της αναπληρωματικής νικήτριάς μας, Γουάλις Ακίνο και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

https://www.instagram.com/p/DbCYhjTs4Lb/

Στην ανακοίνωση, οι διοργανωτές σημειώνουν πως η είδηση προκάλεσε σοκ, χαρακτηρίζοντας τη 23χρονη ως μία γυναίκα που ξεχώριζε όχι μόνο για την παρουσία της, αλλά και τη διάθεση να στηρίζει τις συνδιαγωνιζόμενές της.

«Αισθανόμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση και νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπήρξε μέλος αυτής της διοργάνωσης, καθώς πραγματικά έκανε τη διαφορά», καταλήγει το μήνυμα.

Παράλληλα με το μόντελινγκ, η Ακίνο σπούδαζε Διεθνές Μάρκετινγκ και Κοινωνική Εργασία στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Ονδούρας. Ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στα κοινωνικά δίκτυα, όπου μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της.

Η τελευταία της συμμετοχή σε διαγωνισμό ομορφιάς ήταν τον περασμένο Ιούνιο, μερικές μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της. Τον τίτλο της Miss Universe Tegucigalpa κατέκτησε τελικά η Λουσιάνα Νούνιες.

Μερικές μέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, η 23χρονη είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από προπόνηση πυγμαχίας, γράφοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στη λεζάντα. «Η πυγμαχία δεν έχει να κάνει με τη νίκη ή την ήττα, αλλά τη μάχη που δίνεις με τον εαυτό σου, ώστε να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις», είχε γράψει.

https://www.instagram.com/p/Dax4oAiEXRK/

Λίγο αργότερα είχε αναρτήσει και ασπρόμαυρες φωτογραφίες από επαγγελματική φωτογράφιση, κάτω από τις οποίες, μετά την είδηση του θανάτου της, εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να αφήσουν μηνύματα αποχαιρετισμού και συλλυπητηρίων.