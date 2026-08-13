ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη ειδικών προγραμμάτων θητείας που συνδυάζονται με τη φοίτηση στα ΑΕΙ

Όλες οι πληροφορίες για την πλήρωση 80 θέσεων σε ειδικά προγράμματα θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026

Γιάννης Φιλιππάκος

ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη ειδικών προγραμμάτων θητείας που συνδυάζονται με τη φοίτηση στα ΑΕΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Το ΓΕΕΘΑ προκήρυξε 80 θέσεις σε ειδικά προγράμματα θητείας για το 2026, που συνδυάζουν στρατιωτική υπηρεσία με φοίτηση σε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.
  • Ο Στρατός Ξηράς προσφέρει 40 θέσεις για άνδρες και γυναίκες σε προγράμματα που συνδυάζουν σπουδές και στρατιωτική εκπαίδευση με υποχρεωτική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει 20 θέσεις για σπουδαστές ΑΕΙ και ΑΣΕΙ στην Αττική, με συνδυασμό ακαδημαϊκών σπουδών και στρατιωτικής εκπαίδευσης.
  • Η Πολεμική Αεροπορία προσφέρει 20 θέσεις σε αντίστοιχα προγράμματα θητείας με κάλυψη διδάκτρων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία δύο ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2026 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γενικών Επιτελείων.
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Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των Γενικών Επιτελείων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 80 θέσεων σε ειδικά προγράμματα θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026, που συνδυάζουν στρατιωτική υπηρεσία με πανεπιστημιακές σπουδές.

Η προκήρυξη 40 θέσεων σε ειδικά προγράμματα θητείας στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει 40 θέσεις σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας στον Στρατό Ξηράς, για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν την φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών.

Η κατανομή των θέσεων, για τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα, ανά Ειδικό Πρόγραμμα Θητείας, έχει ως εξής:

● 20 θέσεις για σπουδαστές ΑΕΙ, πρώτου ή δεύτερου έτους, προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου (προπτυχιακές σπουδές).

● 10 θέσεις για σπουδαστές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές).

● 10 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικές σπουδές).

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ges-epth@army.gr, σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται, για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών, στο 210-6553265, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων την 1η Οκτωβρίου 2026.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για υπόδειγμα της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Η προκήρυξη 20 θέσεων σε ειδικά προγράμματα θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει 20 θέσεις για το έτος 2026 σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό, για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν την φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Αττικής. με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Η κατανομή των θέσεων, για τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα, ανά Ειδικό Πρόγραμμα Θητείας, έχει ως εξής:

10 θέσεις για σπουδαστές ΑΕΙ, πρώτου ή δεύτερου έτους, προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου (προπτυχιακές σπουδές). 5 θέσεις για σπουδαστές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές). 5 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικές σπουδές).

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen_b4@navy.mil.gr, σε μορφή PDF.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων την 1η Οκτωβρίου 2026.

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η προκήρυξη 20 θέσεων σε ειδικά προγράμματα θητείας στην Πολεμική Αεροπορία

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προκηρύσσει 20 θέσεις σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας, για άνδρες, στρατευσίμους και εφέδρους, και γυναίκες, τα οποία συνδυάζονται με φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

1. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικό πρόγραμμα θητείας έχει ως εξής:

10 θέσεις στο ειδικό πρόγραμμα θητείας για σπουδαστές ΑΕΙ, πρώτου ή δεύτερου έτους προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση του τίτλου σπουδών, προσαυξημένη κατά 2 έτη

5 θέσεις στο ειδικό πρόγραμμα θητείας για σπουδαστές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση του τίτλου σπουδών και όχι πέραν των 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, προσαυξημένη κατά 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο

5 θέσεις στο ειδικό πρόγραμμα θητείας για υποψήφιους διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών αφορά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, ο δεύτερος Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο τρίτος Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλύπτει τα δίδακτρα των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, εφόσον προβλέπονται. Όσοι ενταχθούν στα ειδικά προγράμματα θητείας της παραγράφου 1, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους θα εκπληρώσουν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία 2 ετών, ως έφεδροι αξιωματικοί.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 1 Οκτωβρίου 2026 στη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση epth.hafgs@haf.gr σε μορφή PDF. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 6592421 από την επομένη της έκδοσης της προκήρυξης, για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά από την καταληκτική ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ 96ΣΑ6-Ι78

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ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη ειδικών προγραμμάτων θητείας που συνδυάζονται με τη φοίτηση στα ΑΕΙ

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